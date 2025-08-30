ILMOITUS ILMOITUS

Suomen korismiehiä ei palkittu lepopäivällä eilisestä Britannia-voitosta. Lauantai-illan päätteeksi Tampereen kolmannessa EM-pelissä heitä vastaan asettui Montenegro. Susijengillä oli alla kaksi voittoa, montenegrolaisilla isot tappiot lajin suurmaille Saksalle ja Liettualle. Tosin Saksalle Montenegro pani alkupuoliskon hyvin hanttiin.

Nokia-areena oli täyteen kansoitettu, kun joukkueet saapuivat lämmittelyyn. Aloitukseen Sudet lähti taas ryhmällä Lauri Markkanen–Mikael Jantunen–Sasu Salin–Elias Valtonen–Edon Maxhuni. Montenegron vaarallisin nimi etukäteen oli Nikola Vučević, Chicago Bullsin jykevä sentteri.

Keskeistä ottelussa oli, että voitto takaisi Suomelle vähintään kolmannen sijan B-lohkossa – ja siten Serbiaa helpomman vastustajan ensimmäiseen jatkopeliin Riiassa.

Alku mentiin vuorokorein. Hauska yksityiskohta, että ”tornimainen” Salin nosti alta perättäin kaksi koria. Viiden minuutin jälkeen Sudet johti 10–8. Jakso lipui eteenpäin tarkasti puolustaen, puolin toisin, eikä eroja syntynyt.

Markkasen ilmava donkki puolustajan yli säväytti jakson lopussa, samoin Salinin kulmakolmonen. Tulostaulu näytti pikkutauolla 23–23.

Kakkosjakso alkoi Maxhunin pallonmenetyksellä, ja Montenegro johti pian 4 pistettä. Peliin tullut Miikka Muurinen kuittasi vaparilla ja läpiajolla, mihin Montenegro reagoi heti aikalisällä. Valtonen ja Salin veivät Suomen keulaan, 31–27, kun 13 minuuttia oli takana.

Markkasen riehaantuessa kahteen voimakoriin (35–28) vastustaja vetäytyi penkille miettimään vastakeinoja.

Taistelu aaltoili alati tiiviinä, ja tasaisena, Suomen ottaessa aikalisän 38–32-johdossa ajassa 16:20. Olivier Nkamhouan pari nappisuoritusta kiskoi hetkessä eron 13 pisteeseen. Mutta minuuttia ennen pitkää taukoa Montenegro hiipi taas 8 pisteen päähän, ja Lassi Tuovi komensi pojat penkille.

Väliaika koitti tilanteessa 47–37 Suomelle. Markkanen ja Salin olivat 10 pisteessä, Nkamhoua kahdeksassa. Montenegron takamieheksi pitkä (203 cm) Andrija Slavković oli nakuttanut 11 pinnaa. Kahden pisteen heitoissa Suomi oli tarkempi, kolmosissa Montenegro. Levypalloissa Sudet hallitsi 19–15 ja riistoissa 6–4.

Toinen puoliaika alkoi nätisti Markkasen kolmella vaparipisteellä. Ja perään Maxhunin kolmonen tuli oikeaan hetkeen, 53–37. Jantusen kolmonen veti eron hetkeksi 18 pisteeseen – ja Montenegron penkille.

Kun ottelua oli jäljellä 13½ minuuttia, Sudet oli 14 pistettä edellä. Etumatka supistui 11:een ja Susijengin piti lähteä aikalisälle. Hyvää johtoasemaa ei kannattaisi hukata. Yleisö heräsi samassa vahvaan kannustukseen.

Markkanen palasi penkiltä kentälle – ja vapariviivalle, 65–52. Kolmatta jaksoa oli minuutti pelaamatta.

Viimeiselle hengähdystauolle päästiin Susien 67–52-johdossa. Hyvä muttei vielä tavoittamaton piste-ero…

Markkasen tasapainoinen kolmosheitto avasi jakson, rakoa 18 pistettä.

Pelaamatta oli 6:01 kun Miro Little otti vastaan kovan tärskyn, nousi silti kanveesista omin jaloin. Montenegron mies ei saanut otteistaan epäurheilijamaista virhettä.

Montenegro sai joukkuevirheet täyteen, mikä helpotti tilannetta. Jantunen napsi heti 4 vaparia nailoniin. Kellossa oli 4:20 ja johto 78–60 – mutta vieläkään ei saisi löysätä.

Viimeisen kaksi minuuttia Suomi pystyi leikittelemään, muun muassa pallon hienolla ketjutuksella, jossa Markkanen sipaisi lopuksi pelivälineen pussiin. Loppu oli hurmoksellista juhlaa, fanikansa seisoi, taputti ja lauloi kannustustaan.

Loppuvihellyksen kiiriessä lukemat olivat Susijengille 85–65. Kolmas voitto ja vähintään kolmas sija olivat totta!

Pistenikkareita olivat Markkanen (26), Jantunen (11), Maxhouni (10), Nkamhoua (10) ja Salin (10). Montenegrolta Slavković ylsi lopulta 15:ään ja Igor Drobnjak 14 pisteeseen, mutta tähtisentteri Vučevićin Suomi hyydytti 7 pisteeseen.

Suomi puolusti nyt tiiveimmin tähänastisista peleistään. Erittäin motivoitunut joukkue onnistui kautta linjan, peli oli rohkeaa, nopeaa ja oivaltavaa. Ilo oli katsella.

Kaksi viimeistä otteluaan – Liettuaa ja Saksaa vastaan – Suomi saattaa nyt pelata vapautuneemmin. Hyvä asema Riian-peleissä on jo varma ja sitä voidaan yhä kohentaa.

Maanantaina klo 20.30 otetaan seuraavaksi käsittelyyn Liettua. Kansan Uutiset on paikalla.