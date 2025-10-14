ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson on hyvin pettynyt Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan tuoreeseen kantaan, joka romuttaa sekä yritysvastuudirektiivin että kestävyysraportointidirektiivin.

Oikeudellisten asioiden valiokunta tekee Anderssonin mukaan kokoomuksen edustaman EPP-ryhmän johdolla käytännössä tekee tyhjäksi vuonna 2024 hyväksytyn yritysvastuudirektiivin. Sen ydinajatuksena on edellyttää yrityksiä estämään kielteisiä ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia niiden koko toimitus-, tuotanto- ja jakeluketjuissa.

– Yritysvastuun rajaaminen vain yli 5 000 työntekijän tai yli miljardin liikevaihdon yrityksiin vaikeuttaa merkittävästi vastuullisuuden vaatimista. Tiedämme myös, että pahimmat väärinkäytökset tapahtuvat alihankintaketjun loppupäässä – siksi huolellisuusvelvoitteen kaventaminen vain esimerkiksi omiin tytäryhtiöihin vesittää direktiivin ydinajatuksen täysin, Andersson sanoo.

Kansan Uutiset kertoi viime viikolla, että europarlamentin keskustavasemmistolaiset ryhmät taipuivat direktiivin vesittämiseen EPP-ryhmän uhkauksen jälkeen. EPP olisi huonontanut direktiiviä vielä lisää liittoutumalla äärioikeiston kanssa.

Li Anderssonin mukaan siviilioikeudellisen vahingonkorvauskanteen poistaminen vaikeuttaa merkittävästi ihmisoikeusloukkausten uhreiksi joutuneiden mahdollisuutta hakea ja saada oikeutta, kun he eivät voi enää valtuuttaa kansalaisjärjestöä tai ammattiliittoa käymään oikeutta heidän puolestaan yritysten juristiarmeijoita vastaan.

Sosiaalisen vastuullisuuden lisäksi myös ilmastovaikutusten valvominen on ottamassa uusien heikennysten myötä takapakkia komission jo valmiiksi heikkoon esitykseen nähden.

Tulossa on heikennyksiä yritysvastuudirektiiviin kuuluviin ilmastosiirtymäsuunnitelmiin.

– Tämä on näköalatonta tilanteessa, jossa monet yritykset ovat jo ryhtyneet investoimaan ja toimimaan toiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Kun sääntely muuttuu narulla työntämiseksi, putoaa ilmastopolitiikalta pohja pois, Andersson sanoo.