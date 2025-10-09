ILMOITUS ILMOITUS

Euroopan tärkeimmät poliittiset puolueet ovat sopineet ympäristöystävällisten sääntöjen purkamisesta yrityksille, kertoo verkkolehti Politico.

Lehden mukaan parlamentin suurin ryhmä Euroopan kansanpuolue (EPP), johon kokoomus kuuluu, pakotti sosialistit sekä keskustalaisen Renew-puolueen liberaalit mukaan yritysvastuudirektiivin vesitykseen. Vipuvartena EPP käytti uhkausta hylätä yhteistyö perinteisen keskustalaisen enemmistön kanssa ja liittoutua äärioikeiston kanssa ajaakseen läpi tiukempia toimia.

Finnwatchin mukaan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan neuvottelujen tuloksena valiokunta aikoo esittää muun muassa EU:n laajuisen siviilikanneregiimin poistamista yritysvastuudirektiivistä.

EPP:n läpi runnomassa esityksessä ajetaan mediatietojen mukaan vesityksiä myös yritysvastuudirektiiviin kuuluviin ilmastosiirtymäsuunnitelmiin. Valiokunta haluaa myös heikentää uhrien siviilioikeudellisia kanteita koskevia pykäliä.

EPP:n pääneuvottelija Jörgen Warborn teki Politicon mukaan suoran uhkauksen sosialisteille ja liberaaleille:

– On täysin selvää kaikille poliittisille ryhmille, että enemmistöt parlamentissa ovat muuttuneet, ja kaikkien poliittisten ryhmien on sopeuduttava uuteen todellisuuteen.

Warborn sanoi, että jos sosialistit ja liberaalit eivät pelaa samaan maaliin, on myös toinen enemmistö, jonka kanssa rakentaa.

Kiristys luo pohjaa jatkollekin



Politicon mukaan EPP:n onnistuminen vihreiden sääntöjen karsimisessa osoittaa, että sillä on valta painostaa kumppaneitaan tekemään merkittäviä myönnytyksiä. Se luo pohjan neuvotteluille tulevistakin kiistanalaisista tulevista päätöksistä, kuten karkotusasetuksesta ja vuoden 2040 ilmastoneutraaliustavoitteesta.

Finnwatch arvioi, että EPP:n kiristyksellään saavuttama vahvistus ilmastosiirtymäsuunnitelmien vesittämiselle miellyttänee yritysvastuudirektiiviä vastaan aktiivisesti lobannutta yhdysvaltaista öljy-yhtiö Exxonia.

Kestävyysraportointidirektiivin soveltamisalaa taas esitetään kavennettavan tilanteessa, jossa aiempi sääntely on jo ehtinyt tulla voimaan ja lukuisat yritykset ovat jo tehneet investoinnit raportointijärjestelmiinsä

– Vastuuttomat yritykset, perässähiihtäjät ja fossiiliteollisuus kiittävät EPP:tä, sanoo Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti.

Sosialistien tekemä myönnytys pitää Politicon mukaan Euroopan parlamentin keskustalaisen enemmistön elossa, mutta se ei välttämättä hillitse nousevaa oikeistolaista repeämää, joka muokkaa Euroopan päätöksentekoa.

Sosialistiryhmästä kommentoitiin, että se on tehnyt tämän kompromissin vastuullisesti ja yhtenäisesti. Se ei ollut ryhmän ensisijainen vaihtoehto, mutta vaihtoehtona oli huonompi EPP-sopimus äärioikeiston kanssa.

Seuraavaksi asia etenee niin, että oikeudellisten asioiden valiokunta äänestää kannastaan virallisesti ensi maanantaina 13.10. Sen jälkeen on vuorossa parlamentin täysistunnon äänestys, jonka päätyttyä alkavat kolmikantaneuvottelut jäsenmaita edustavan neuvoston, parlamentin ja komission välillä.