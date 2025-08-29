ILMOITUS ILMOITUS

Koriksen EM-taisto jatkui perjantai-iltana Tampereella. Suomen toisena vastustajana oli Iso-Britannia – keskiviikkona oli selvitty Ruotsista nipin napin (93–90). Britit on luokiteltu astetta Ruotsia kevyemmäksi ja voitto takaisi Susijengille varmahkon paikan pudotuspeleihin Latvian Riiassa. Iso-Britannia oli avauksessa saanut takkiinsa 70–94 Liettualta.

Tampereen Nokia-areenalla Susijengin otti vastaan täysi tupa, yli 12 000 katsojaa. Alkutunnelma oli Ruotsi-peliä rentoutuneempi, alkujännitys oli jo purettu. Pelaajaesittelyissä meteliä irtosi hyvin ja Maamme-laulu kaikui täysin palkein.

Susijengi juoksi parketille avausviisikolla Lauri Markkanen–Mikael Jantunen–Sasu Salin–Elias Valtonen–Edon Maxhuni. Päävalmentaja Lassi Tuovi apureineen luotti tuttuihin nimiin.

Alussa mentiin tasapäin, kori korista. Maxhuni hankki heti kaksi virhettä, ja Miro Little tuli tilalle. Markkanen ja Salin kannattelivat Suomea kolmosin, donkein ja vaparein.

Viiden minuutin kohdalla Sudet juoksi 20–14-johtoon, ja vastustaja otti aikalisän.

Teinivieteri Miikka Muurinen näyttäytyi jo kentällä, ja loi yhdessä Markkasen kanssa mahtavan ilmaherruuden. Ja Miikka painoi pian näyttävän donkin. Avausjakso oli Suomen 30–21.

Kakkosneljännekselle Britannia tuli voimalla: puolessa minuutissa 5 pistettä, mihin Tuovi reagoi aikalisällä.

Markkasen meno jatkui hurjana, hän kokosi 12 minuutissa 17 pistettä, Salinkin 12. Susien johto ylitti 10 pistettä, mutta britit roikkuivat lähellä tarkoin kaukoheitoin.

Kun 16 minuuttia oli takana, Suomi johti 45–36. Olivier Nkamhoua puolusti ja nosteli alta tehokkaasti, ja pari minuuttia myöhemmin ero oli taas 13 pistettä.

Susijengin parin kömmähdyksen päälle Tuovi otti tuumaustauon, tilanteessa 49–41. Pitkään taukoon oli aikaa 1:26.

Ja Markkasen kolmonen puraisi taas, 52–41. Ja kohta uudestaan… Ensipuoliskon saldokseen hän teki 29 pistettä – jokseenkin mykistävää. Salinilla oli 12 ja ”Olli” Nkamhoualla 6 pistettä. Suomen kolmosprosentti oli peräti 47,7 (10/21) ja briteilläkin 43,8 (7/16). Levypallot Suomi kahmi 18–12.

Pisteet 20 minuutin jälkeen olivat Suomelle 58–42. Etumatka oli tukeva vaikkei peli vielä ollut ratkennut.

Kolmannelle neljännekselle Suomi juoksi vahvasti, ero käväisi jo yli 20 pisteessä. Ja Markkas-Lauri jatkoi liitoaan: 38 pistettä 25 minuutin kohdalla! Eikä hän joka hetki ollut kentällä.

Kohta Nkamhouan valtavan korkea donkki heitti desibelit kattoon – ja Britannian minuutiksi penkille. 75–54.

Markkanen malttoi piipahtaa penkillä, ja palasi erän lopulla jahtaamaan 50 pisteen rajaa, joka on EM-kisoissa rikottu vain kerran. Kolmelta jaksolta hänellä oli 40 pinnaa – Suomen johtaessa 81– 56.

Nelosjakso alkoi Markkasen ja Salinin kolmosilla. Muurinen säikäytti yleisöä jääden makaamaan kenttään – mutta nousi kohta kunnossa ylös. Ja donkkasi taas hetken päästä. Markkanen lähti penkille.

Peli oli selvä 8 minuuttia ennen loppua; Susien johto oli venähtänyt yli 30 pisteeseen.

Salin vertyi kahteen perättäiseen kolmoskuppiin. Siitä yleisö piti. Maxhuni sai vapareillaan rikkoa Suomen sadan pisteen rajan.

Viimeiset minuutit enemmänkin pelailtiin – ja yleisö teki aaltoja. Loppuluvut näyttivät Suomen voittoa, 109–79.

Lopulta Markkanen oli loihtinut 43 pistettä, Salin 21 ja Nkamhoua 13, muut alle kymmentä pistettä. Suomen kolmoset putosivat 50-prosenttisesti, levypalloissa voitettiin 38–27 ja riistoissa 9–7.

Suomen otteet olivat nyt vakuuttavampia kuin Ruotsia vastaan. Tosin vastuskin jäi heiveröisemmäksi. Jos Britannia ei pelannutkaan läpeensä kehnosti, sen materiaali oli kapeampaa ja yksipuolisempaa kuin Suomen. Susijengi hyydytti vastustajansa aste asteelta.

Lauantaina klo 20.30 Suomi aloittaa ottelun Montenegroa vastaan. Sekin matsi pitää voittaa, jotta saadaan parhaat mahdolliset asetelmat Riian peleihin. Kansan Uutiset seuraa tilanteita myös huomenna.