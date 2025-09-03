ILMOITUS ILMOITUS

Viides – viimeinen – pelipäivä Tampereen EM-koriksessa!

Keskiviikkoiltana Suomen miehiä vastaan ryhmittyi Saksa, yksi EM-kisojen suosikeista. Aiemmista peleistään Saksa oli voittanut kaikki neljä, Suomi kolme. Vähintään 11 pisteen voitolla tänään Susijengi ponnahtaisi lohkoykköseksi – mutta onko se vähän utopistinen tavoite? Ilmeisempää lienee, että Suomi sijoittuu kolmanneksi.

Tunnelma täydessä Nokia-areenassa lämpeni hyvin jo ennen ylösheittoa. Kansallishymnit soivat komeasti.

Saksan peliä johtaa väkkärämäinen Dennis Schröder, yli vuosikymmenen NBA-kokemuksella, nopea läpiajaja ja heittäjä. Ja muita taitopelaajia piisasi pitkä liuta, NBA:n ja Euroopan seuroista. Tasaisen vahva, pelottava ryhmä.

Suomihan pelaa – voittaa tai kaatuu – pitkälti Lauri Markkasen varassa. Viime pelissä Liettua sai hänet sen verran pimentoon, että peli kääntyi kolmella pisteellä Liettualle.

Suomen joukkue oli muuten sama kuin aiemmin, vaan teinistara Miikka Muurinen oli poissa rivistä. Syytä ei päävalmentaja Lassi Tuovi saati muut kertoneet. Aloitusviisikkona oli taas Lauri Markkanen–Sasu Salin–Elias Valtonen–Mikael Jantunen–Edon Maxhuni.

Alku meni Saksan tahdissa, 14–6 vajaassa neljässä minuutissa. Ja Sudet aikalisälle.

Se auttoi. Pari kolmosta sujahti sisään eron kaventuessa 12–14:ään.

Erän lopun Suomi taisteli raivoisasti: hyvää puolustusta, riistoja, kolmosia, läpiajoja… Pikkutauolle mentiin Saksan täpärässä 21–19-johdossa.

Kakkosperiodin alkuun Saksa heitti huolellisemmin, ja johti 28–21 kun 12½ minuuttia oli takana. Kaukaa ei Susilta pudonnut nailoniin, vaikka paikkoja oli. Jakson puolimaissa oli otettava paussi, Saksa oli repäissyt 9 pisteen kaulan. Mikä avuksi?

Saksan heittotahti jatkui murskaavana. Silti Susijengi hiiviskeli hetkeksi lähemmäs, eroa 7 pistettä kun 1½ minuuttia oli jäljellä ensi puoliskosta. Vaan taukotilanne venyi jo 50–36:ksi Saksalle.

20 minuutissa oli Markkanen kerännyt 8, Olivier Nkamhoua 7 ja Maxhuni 5 pistettä. Saksasta Franz Wagner oli taiteillut 15 pistettä, Schröder ja Isaac Bonga seitsemän kumpikin. Saksa oli ollut parempi kaikilta heittoprosenteiltaan, Suomi levypalloissa 18–17.

Jos voittoa haluttiin, etenkin kaaren takaa pitäisi Suomen alkaa heittää paljonkin tarkemmin (nyt 4/17). Ja pallo oli menetetty peräti 11 kertaa. Taisteluhenkeä kyllä näytti riittävän, esimerkiksi Miro Littlella, mutta harhasyöttöjä ja hätiköinti piti välttää. Niistä Saksa rankaisi oitis.

Kolmosjaksolle Saksa tuli terhakammin. Suomi ei löytänyt luovia kuvioita, peli meni pompotteluksi ja yksilösuorituksiksi. Susi-puolustus puhkesi liian usein, liian helposti.

Maxhunin kolmonen toi tilanteeksi 61–48, kun 12:50 oli jäljellä. Mutta Saksan kolmonen puraisi heti, ja Sudet otti aikalisän.

Keinoja ei tuntunut löytyvän. Susijengiläiset levittelivät käsiään. Saksan etumatka ennen viimeistä kymppiä oli 20 pistettä, 69–49. Kolmosjakso oli jo ratkaissut, että voittajana parketilta poistuisi Saksa.

Päätöserä alkoi Saksan juostessa 6–0, ja Tuovi otti joukkueen penkille.

Mikään ei vaan toiminut, Susijengi valahti hengettömäksi ryhmäksi. Hallintäysi yleisökin istui melko vaitonaisena, ydinkannattajia lukuun ottamatta. Jakson puolivälissä tappiolla oltiin 27 pistettä – ja lähdettiin vielä tuumaustauolle.

Viimeiset minuutit lähinnä pelailtiin. Saksa kasvatti etumatkaansa yli 30 pisteenkin. Loppusummerin parahtaessa tulostaulu näytti: Saksa 91–Suomi 61.

Suomalaisista Nkamhoua saalisti 16 pistettä (11 levyriä), Markkanen 11 (9 levyriä) ja Maxhuni 9 pistettä. Saksan pistehaita olivat Wagner (23), Schröder (16) ja Johannes Thiemann (12). Suomen kolmosprosentti jäi alle 20:n, kakkosissakin vain 38,3:een. Vain levypalloissa Suomi voitti 42–37.

Tänä iltana Saksa oli ollut aivan liian kova, aivan liian virheetön vastustaja. Kaikilla osa-alueilla.

Maailmanmestari antoi pelillisen oppitunnin, jonka antimista Suomen on otettava vaarin lähdettäessä jatkovaiheeseen Riikaan. Muuten paluumatka kotiin koittaa pian.

Onneksemme Susijengi voitti kolme ensimmäistä Tampereen-otteluaan, joiden turvin kisoja jatketaan Riiassa. Alkulohkossaan kolmanneksi päätynyt Suomi saa vastaansa lauantaina Serbia–Turkki-pelin häviäjän. Se ratkaistaan hieman myöhemmin tänä yönä.

Kansan Uutiset raportoi Susijengin lauantaisesta pelistä, tuoreeltaan paikan päältä.