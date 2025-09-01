ILMOITUS ILMOITUS

Kolme peliä, kolme voittoa. Neljäntenä pelipäivänä vastaan tuli tähän asti kovin vastustaja, Liettua.

Siinä tilanne Susijengillä, joka ryhmittyi maanantain otteluunsa koriksen EM-kisoissa Tampereella. Paikka Riian jatkopeleissä oli jo taattu, nyt tapeltiin sijoituksesta, jolla vältyttäisiin kohtaamasta Serbia tai Turkki ensimmäisessä pudotuspelissä.

Nokia-areenaa kansoitti Susijengin sakea äänekäs fanikansa – samaten Liettuan sinnikäs kannattajaryhmä. Lehterit olivat täynnä.

Suomen otteet ovat kohentuneet peli peliltä, ja tänään tarvittiinkin kaikki liikenevät paukut.

Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi antoi avausvastuun kvintetille Lauri Markkanen–Mikael Jantunen–Elias Valtonen–Sasu Salin–Edon Maxhuni. Kuten jokaisessä pelissä.

Liettua puolestaan avasi pelin ilman ykkösnimeään, vastikään Denver Nuggetsiin siirtynyttä NBA-sentteri Jonas Valanciunasia.

Sudet starttasi vahvasti, ja valtaisassa yleisömyrskyssä. Vain 2½ minuutin jälkeen johto oli 9–2.

Vastustaja hiipi lähelle, mutta Maxhunin kolmoskuppi venytti taas eroa. Viiden minuutin kohdalla oltiin 12–8:ssa.

Pisteitä syntyi vuorotahtiin, ja 8 minuutin jälkeen oltiin 21–16:ssa. Liettua paransi, ja hektinen ensi jakso tuli niukasti 21– 20 Suomelle. Jantunen oli tehtaillut 8 pistettä.

Kakkosneljänneksen avasi Valanciunas donkilla, Alexander Madsen kuittasi. Suomalaisheitot takkusivat, ja Liettua eteni läpiajoin ja nostoin 30–24-johtoon. Suomen oli pakko mennä tuumaustauolle.

Liettuakin otti aikalisän 14. minuutin paikkeilla.

Liettualaisista etenkin takamies Rokas Jokubaitis hääräili tehokkaasti (9 p). Suomi oli vaikeuksissa niin puolustuksessa kuin hyökkäyksessä, jossa pallo ei mennyt oikein millään nailoniin. Kun 18 minuuttia oli takana, Suomi oli tappiolla 30–38, ja haki ohjeita aikalisältä.

Jantusen kolmonen herätti hetkeksi, ja Valtosen kolmonen kavensi eron 5 pisteeseen. Mutta jakso kääntyi kiistatta Liettualle, vartin paussille lähdettiin sen johtaessa 45–36.

Suomen pistekärki oli Jantunen (13 p), seuraavina Markkanen (7) ja Valtonen (6). Vastustajista kärjessä olivat Jokubaitis (11) ja Valanciunas (8). Levypalloja veti Liettua 20 ja Suomi 17. Kolmosissa Suomi oli vähän tarkempi kuin Liettua, joka taas teki läheltä 12 pistettä enemmän.

Toisella puoliskolla piti löytää uusia taktisia ratkaisuja ja heittää tarkemmin – tai peli olisi Liettuan.

Suomen peli jatkui hermoillen. Liettuan vedettyä raon 13 pisteeksi Tuovi otti ryhmän penkille.

Vaan ohiheitot jatkuivat. Valtosen ja Markkasen korit lyhensivät takamatkaa: 41–49. Valtonen jatkoi, 43–49. Ja Liettua lähti tauolle erän puolivälissä.

Liettua lisäsi johdon 11 pisteeseen, lähinnä Jokubaitis–Valanciunas-akselillaan. Kun 13 minuuttia oli pelaamatta, Suomi vetäytyi aikalisälle. Oli viimeisiä hetkiä aloittaa takaa-ajo.

Ilari Seppälä ja Miikka Muurinen heitettiin kehään. Muurinen aloitti blokilla.

Suomi löysi hieman heittojyvää, ero kutistui 9:ään, kun alkoi viimeinen pikkutauko.

Pisteillä ei ollut herkuteltu, 30 minuutin saldona 57–48 Liettualle.

Viimeisen kympin aloitti Liettua paremmin, mutta Jokubaitis loukkasi jalkansa. Silti ero kasvoi 15 pisteeseen.

Muurisen läpijuoksu donkilla toi tilanteeksi 65–54 – ja pakotti Liettuan penkille. Pelaamatta 7:00.

Markkasen kolmoskuppi nosti toiveita, Liettua kuittasi heti. Mutta Miro Littlen hieno ajokori vapareineen siirsi numerot 70–60:een. Kelloon jäi 5:02.

Olivier Nkamhouan kaksi kolmosta kavensi eroa, 74–66. Aikaa 2:46, kun Liettua vetäytyi tuumailemaan.

Niin vähän oli aikaa…

Markkasen vapareilla päästiin 6 pisteen päähän. Muurisen teknisestä virheestä Liettua otti kaksi pistettä – ja sisäänheiton. Maxhunin kolmosella ero supistui 5 pisteeseen. Kellossa 1:22.

Liettuan kolmosella ero venähti taas 8:aan, ja aikaa jäi enää 27,5 sekuntia. Suomen aikalisä.

Jantusen kolmonen, 79–74, mutta 20 sekuntia ennen loppua Liettua sai vaparin sisään.

Markkasen kolme vaparia (2 sisään) antoi tilanteeksi 80–76. Jantunen rikkoi, ja Liettua vapareille kun kellossa 12 sekuntia: toinen sisään.

Muurisen viime sekunnin altanosto, mutta aika loppui – ja Liettua korjasi potin niukasti 81–78.

Susijengi heräsi mutta liian myöhään. Kun heittopeli oli pysynyt jäässä noin 35 minuuttia, niin parempaan ei tänään päästy. Lähelle sittenkin…

Susijengi ei hävinnyt heikolle ryhmälle. Loppua kohti Liettualta löytyi laatua leveänä rintamana. Jokubaitis nikkaroi 16, Marek Blazevic 14 ja Azuolas Tubelis 12 pistettä. Ja Valanciunasin (8 p) korinalusvoima oli valtava uhka aina hänen astuessa kentälle.

Suomalaisista pelin nimi oli tänään Mikael Jantunen (19 p/8 levyriä) Lauri Markkasen täydentäessä (19/11). Valtonen keräsi 10 pistettä ja Nkamhoua kahdeksan. Suomen monitoimikone Sasu Salin jäi tänään täysin pimentoon (0/2).

Liettua oli joukkueena väkivahva, sortumatta suuriin virheisiin, ja heitti läheltä Suomea huolellisemmin.

Suomalainen korishurmos ei tänä iltana kuumentunut täyteen roihuun. Alkupuolella hermoiltiin, tärkeä peli kulki ikään kuin kohmeessa, kunnes aivan lopussa löytyi sitä tutuinta taistelua. Yleisö tuki ja eli mukana täysin palkein.

Keskiviikkona klo 20.30 mitellään vielä Saksaa vastaan. Se on Liettuaa taitavampi ryhmä, kuitenkin voitettavissa Suomen onnistumisen päivänä. Sitä nyt odotamme.

Susijengi tavoittelee edelleen B-lohkon kakkossijaa. Kansan Uutiset raportoi viimeisestäkin pelistä.