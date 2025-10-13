Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskela vaatii pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusta perumaan ammatilliseen koulutukseen kohdistetun 120 miljoonan euron leikkauksen.

Ylen MOT-toimituksen selvityksen mukaan lähiopetuksen määrä on romahtanut ja opiskelijoiden osaaminen on heikentynyt säästöjen vuoksi.

– Tämä on luokkapolitiikkaa pahimmillaan. Ammattiin opiskelevien tarpeita ei nähdä todellisina, vaan ammatillinen koulutus näyttäytyy vain ikuisena säästökohteena. Tämä saa nyt riittää, leikkaukset on peruttava, ammattiin opiskelevat ansaitsevat parempaa, Koskela sanoo.

”Hallituksessa ei nähdä, millaista hallaa ikuinen säästäminen tekee osaamiselle.”

Myös vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii opetusministeriä puuttumaan ammatillisen koulutuksen kriisiin.

– Herätys opetusministeri Anders Adlercreutz! Sivistysvaliokunnan jäsenenä sekä ammattiin opiskelevan nuoren äitinä pidän käsittämättömänä, että ministeri ei ole huolissaan siitä, miten eriarvoisesti oppivelvollisia nuoria kohdellaan amiksissa ja lukioissa, Lohikoski sanoo.

Telakoille työvoimaa

Koskela muistuttaa ammatillisten oppilaitosten opettajia edustavan AO:n tiedoista, joiden mukaan lähiopetuksen määrä on vähentynyt amiksissa noin kuukaudella viimeisen vuosikymmenen aikana rahoitusleikkausten vuoksi. MOT:n yrityksille tekemän kyselyn mukaan opiskelijoiden osaaminen on heikentynyt samaan aikaan merkittävästi.

– Hallituksessa ei selvästikään nähdä, millaista hallaa ikuinen säästäminen ammatillisesta koulutuksesta tekee osaamiselle. Esimerkiksi telakkamme tarvitsevat osaavaa työvoimaa, jotta tilauksia saadaan tulevaisuudessakin, Koskela sanoo.

Koskela ja muut vasemmistoliiton kansanedustajat ovat vierailleet kuluneen vuoden aikana ammatillisissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Vierailuilla kuultu ja nähty vastaakin Koskelan mukaan MOT:n jutussa kerrottua. Monet opettajat tuskailevat, koska eivät voi tarjota oppilailleen enempää lähiopetusta.

– Olen vieraillut ammatillisissa oppilaitoksissa ja viesti heiltä on ollut selvä. Rahoitusleikkaukset ovat johtaneet lähiopetuksen määrän romahdukseen, usko koko koulutukseen horjuu, ja huoli oppilaista on suuri. Näin ei voi jatkua, Koskela sanoo.

Toisarvoinen oppivelvollisuus?

Sekä Sipilän että Orpon hallituksen massiiviset leikkaukset ovat pakottaneet kolmanneksen kyselyyn osallistuneista oppilaitoksista karsimaan lähiopetusta, ja joka toinen ammattikoulu on joutunut irtisanomaan opettajia. Opettajien etujärjestön mukaan lähiopetusta on keskimäärin yli 300 tuntia vähemmän tutkintoa kohden kuin aiemmin.

Lohikoski toteaa, että saamaan aikaan hallituksen leikkausten kanssa kuntien valtionosuuksia pienennetään. Hän arvioi, että 10 miljoonan lisäys oppimisen tukeen ei muuta kokonaiskuvaa: opettajia irtisanotaan ja lähiopetusta vähennetään edelleen.

Lohikoski teki jo alkuvuodesta 2025 lakialoitteen, jonka tavoitteena on lisätä lähiopetuksen määrää ammatillisessa koulutuksessa. Lakialoitteen tavoitteena on nostaa opetuksen ja ohjauksen vähimmäismäärä osaamispistettä kohti 12 tunnista 16 tuntiin.

– Koulutuksen eriarvoisuus kasvaa ja osaaminen eriytyy jokaisella oppiasteella. Haluan, että pysähdymme kysymään, miksi jotkut nuoret saavat toisen asteen koulutuksessa paljon, ja toiset niin vähän, hän sanoo.

– Onko hallitus todella valmis hyväksymään sen, että ammattiin opiskelevien oppivelvollisuus on toisarvoinen lukiolaisiin nähden?