Kaikki muut eduskuntapuolueet paitsi vasemmistoliitto sitoutuivat tiistaina hallituksen alkukesällä ideoimaan ja esittelemään velkajarruun.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kuvasi päivää historialliseksi.

– Järki palasi Suomen taloudenpitoon, Kopra sanoi eduskunnassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Velkajarrussa asetetaan parlamentaarisesti sitova tavoite julkisen talouden tasapainolle ja vähimmäistaso velkasuhteen pienentämiseksi. Kukin hallitus päättää konkreettisista toimista sen saavuttamiseksi hallitusohjelmassaan. Talouspolitiikan arviointineuvosto seuraa tavoitteiden toteutumista, ja jos velkaantuminen uhkaa karata käsistä, hallituksen on arvioitava toimiaan uudelleen.

Kokoomuksen Kopra sanoi velkajarrun lisäävän politiikan avoimuutta ja rehellisyyttä. Äänestäjät voivat jatkossa paremmin arvioida, millä perusteilla puolueet rahoittavat lupauksensa.

– Jos lupaa yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, on oltava valmis kertomaan, mistä ja keneltä rahat näihin lupauksiin otetaan. On reilua, että vaihtoehdot kerrotaan kansalaisille avoimesti, Kopra sanoi.

Kopra puhui velkajarrusta, mutta sopimukseen mukaan lähtenyt SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen vältteli sanan käyttämistä. Hän puhui Ruotsin mallista, jota puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman esitti kesällä.

– Meille oli tärkeää, että tähän kyettiin rakentamaan Ruotsin malli eli että puolueet yhdessä sopivat talouden tasapainottamisesta, Tuppurainen sanoi.

Iltalehden mukaan SDP:n eduskuntaryhmä ei hyväksynyt velkajarrua yksimielisesti. Lehden mukaan Matias Mäkynen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Vihreiden Saara Hyrkkö sanoi, että järjen käyttö on jatkossakin sallittua. Jäykän jarrun sijaan nyt päätettiin talouden turvavyöstä, Hyrkkö luonnehti.

Vihreille olisi riittänyt vasemmistoliiton tapaan EU:n minimivaatimusten kirjaaminen kansalliseen lainsäädäntöön, mutta isoille puolueille se ei riittänyt.

Hyvänä Hyrkkö piti sitä, että paketissa otetaan mukaan myös tulopuoli, joten höveleitä veronkevennyksiä ei enää tehdä nykyisen kaltaisessa taloustilanteessa.