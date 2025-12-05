ILMOITUS ILMOITUS

Itsenäisyyspäivänä järjestetään taas antifasistinen Helsinki ilman natseja -mielenosoitus. Kerta on yhdeksäs.

Mielenosoitus kokoontuu Töölöntorille vastustamaan äärioikeiston 612-soihtukulkuetta. Sillä ja Suomi herää -mielenosoituksella on tiiviit yhteydet rasistiseen ja väkivaltaiseen äärioikeistoon.

Helsinki ilman natseja -mielenosoitus järjestetään Töölöntorilla nyt kolmatta kertaa. Ennen vuotta 2023 mielenosoitus eteni kulkueena. Silloin se onnistui ajamaan äärioikeiston 612-kulkueen kiertoreitille.

Järjestäjien mukaan siirtymä kulkueesta Töölöntorille oli Helsinki ilman natseja -mielenosoitukselle selkeä askel eteenpäin. Heille on tärkeää, että itsenäisyyspäivää omiin tarkoitusperiinsä käyttävät uusnatsit ja muut äärioikeistolaiset näkevät ja kuulevat, ettei heitä haluta Helsingin kaduille.

Itsenäisyyspäivänä ennen 612-soihtukulkuetta järjestetään myös avoimesti rasistisen sinimustan liikkeen luotsaama Suomi herää -mielenosoitus. Kulkueille on vuosien varrella osallistunut laajalti samoja äärioikeiston aktiiveja. Esimerkiksi uusnatsien Active Club -kamppailukerho järjestää ”mustan blokin” kummassakin kulkueessa.

Uusnatsien mustan blokin tarkoitus on mahdollistaa anonyymi osallistuminen mielenosoituksiin, eritoten väkivaltaisten yhteenottojen varalta. Ennen vuoden 2023 kulkueita poliisi otti Helsingin rautatieasemalla kiinni peräti 14 uusnatsia, joilla oli hallussaan henkilön vahingoittamiseen soveltuvia välineitä.

Äärioikeistoa vastustavaan Helsinki ilman natseja -mielenosoitukseen järjestäjät odottavat tänäkin vuonna tuhansia osallistujia. Huoli äärioikeiston noususta ympäri maailmaa, niin kaduilla kuin parlamenteissakin, on herätellyt monia mukaan antifasistiseen toimintaan. Järjestäjien mukaan monet ihmiset ovat ilmoittaneet osallistuvansa mielenosoitukseen tänä vuonna ensimmäistä kertaa.

Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestää poliittisista ryhmistä ja yksilöistä muodostuva koalitio. Tänä vuonna koalition muodostavat Aurora Helsinki, A-ryhmä ja Varisverkosto. Mielenosoitukseen järjestetään bussikuljetukset Turusta ja Tampereelta.