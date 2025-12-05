Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Jessi Jokelainen?

– Politiikan tärkein asia tällä viikolla on ollut budjettikäsittely, sillä tuttuun tapaan joulun alla valiokunnat yrittävät hiki hatussa saada mietinnöt valmiiksi budjettia koskevista lakimuutoksista.

– Pöydällä on ollut muun muassa toimeentulotuen leikkaukset, apteekkilaki ja alkoholin kotiinkuljetusta koskeva laki.

Yhteiskunnan turvaverkot eivät ole pois työllisyydestä

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Vasemmisto on sinnikkäästi puolustanut oikeudenmukaista talouspolitiikkaa ja peräänkuuluttanut vaihtoehtobudjettimme mukaisia ratkaisuja.

– Salikeskusteluissa olemme edelleen johdonmukaisesti vastustaneet velkajarruun sitoutumista ja toimeentulotuen epäinhimillisiä ja historiallisen suuria leikkauksia.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Omassa työssäni valtiovarainvaliokunnan varajäsenenä olen päässyt keskeisesti käsittelemään budjettiesityksiä ja tukemaan varsinaisen jäsenemme Hanna Sarkkisen vastalauseita budjettimietintöihin.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Puolueiden vaihtoehtobudjetit ovat kuluneina viikkoina ja päivinä olleet esillä mediassa, ja erityisesti hallituspuolueiden kannanotot vaihtoehtoihin ovat olleet pinnalla. Kokoomus on kritisoinut vasemmiston vaihtoehtobudjettia muun muassa niin, että vasemmiston vaihtoehdolla luotaisiin eduskunnan riippumattomien laskelmien mukaan 65 000 uutta työtöntä.

– Mediassa ei kuitenkaan ole mielestäni riittävästi nostettu esiin vastineitamme tuohon kritiikkiin. Europarlamentaarikko Li Andersson onkin vastannut noihin esitettyihin lukuihin, että nuo laskelmat perustuvat vain ja ainoastaan siihen teoreettiseen olettamaan, että jokainen sosiaaliturvaan panostettu euro on pois työllisyydestä. Se ei pidä paikkaansa. Yhteiskunnan turvaverkot eivät ole pois työllisyydestä vaan päin vastoin tukevat työikäisen väestön hyvinvointia, ja tuohon olemme aina olleet vasemmistossa valmiita panostamaan.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Tämän viikon kulttuurielämykseni on Paavo Teittisen tieto-Finlandialla palkittu teos Pitkä vuoro, joka käsittelee modernia orjuutta ja ihmiskauppaan Suomessa. Olen vasta päässyt aloittamaan kirjan, mutta osaan jo sanoa, että teoksella on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.