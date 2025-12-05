ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mukaan kansanmurhaan syyllistyvän valtion ei pitäisi osallistua iloa ja hyväksyntää symboloivaan laulujuhlaan. EBU:n päätös olla estämättä Israelin osallistumista oli Koskelan mukaan väärä.

– Kansanmurhaan syyllistyvällä valtiolla ei tule olla sijaa kansainvälisessä laulujuhlassa, tämän olen sanonut ennenkin. Suomen ja Ylen on nyt vetäydyttävä Euroviisuista, kuten monet muut maat ovat jo sanoneet tekevänsä, Koskela sanoo.

Useat maat, kuten Islanti, Irlanti, Espanja, Alankomaat ja Slovenia, ovat julkisesti ilmoittaneet jäävänsä pois Euroviisuista, mikäli Israelin annetaan osallistua. Koskelan mukaan Suomen on nyt liityttävä tähän joukkoon.

– Israelin toiminta Gazassa on ollut tavoitteissaan kylmäävän määrätietoista ja keinoissaan täysin välinpitämätöntä ihmishengistä, kansainvälisestä oikeudesta ja kaikesta inhimillisyydestä. Tämä on osoitettava kaikin keinoin, myös kieltämällä Israelin osallistuminen Euroviisuihin.

Kansanmurha Gazassa on kestänyt yli kaksi vuotta. Israel on tappanut 20 tuhatta lasta ja jatkanut iskujaan Gazaan niin sanotusta aselevosta huolimatta. Edelleen lapsia kuolee Israelin toimesta päivittäin.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on vaatinut Ylen hallitusta koolle hätäkokoukseen kumoamaan johtoryhmän tekemä päätös osallistua Euroviisuihin.