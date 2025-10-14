ILMOITUS ILMOITUS

Petteri Orpon hallitus on pääsemättömissä perussuomalaisten politiikkaan elimellisesti kuuluvan rasismin kanssa. Viimeksi rasismia lakaistiin maton alle syyskuun alun budjettiriihessä. Silloin siihen käytettiin koko päivä.

Rasismiriihen jälkeen pääministeri vakuutti, että yksikään hallituspuolue ei hyväksy puhetta, joka alentaa ihmisarvoa. Sitoutuminen syksyn 2023 yhdenvertaisuustiedonantoon koskee tästä lähtien myös hallituspuolueiden kansanedustajia.

Orpo sanoi, että rasismiriihessä tiedonanto nostettiin hallitukselle saman tasoiseksi asiakirjaksi kuin hallitusohjelma.

– Se ohjaa meidän työtä. Ja kun kerran olemme joutuneet keskustelemaan siitä, että noudatetaanko sitä vai ei, silloin olimme perustavaa laatua olevien kysymysten äärellä, Orpo kertoi budjettiriihen ensimmäisestä päivästä.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra vakuutti puolueensa olevan täysin sitoutunut hallituksen yhdenvertaisuustiedonantoon.

Sitoumusta riitti tällä erää puolitoista kuukautta. Tänään ilmestyneessä toimittaja Teemu Luukan kirjassa Petteri Orpo ja oikeistovallan paluu Purra katuu koko tiedonantoa, joka on nyt siis nostettu hallitusohjelman tasoiseksi asiakirjaksi.

Purraa on haastateltu kirjaan viime kesänä. Siinä hän pitää tiedonantoa virheenä.

”Ei olisi pitänyt suostua huutokuorojen vaatimuksiin”, Purra sanoo.

Tiedonanto ja siihen liittynyt hallituksen rasismikoulutus eivät puheenjohtajan mukaan toimineet ”missään vaiheessa mihinkään suuntaan”.

Purra kysyy, haluttiinko niillä vain pitää hallitus koossa ja nöyryyttää ihmisiä.

”No en ole nöyrtynyt. Kyseessä oli puhdas poliittinen operaatio, mutta minulle ei oikein selvinnyt, mikä ja miksi.”

Rasismikoulutusta perussuomalaiset vähättelivät ja naureskelivat sille heti sen pitämisen jälkeen. Nyt toiseksi suurimman hallituspuolueen puheenjohtaja paljastaa jälkikäteen todellisen mielipiteensä asiakirjasta, jonka merkitystä pääministeri sittemmin painotti ja johon luuli perussuomalaisten sitoutuneen.