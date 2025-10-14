ILMOITUS ILMOITUS

Suomalaiset kokevat yhteiskunnan epäoikeudenmukaisemmaksi kuin kertaakaan koko 2000-luvulla. Erittäin suurta epäoikeudenmukaisuutta kokevia on 10 prosenttia ja lievemmin 18 prosenttia.

Luvut eivät ole mistään punavihreästä ajatuspajasta, vaan valtioneuvoston tilaamasta Kansalaispulssi-kyselystä. Kysely tehtiin aiemmin joka kuukausi, mutta Orpon hallituksen aikana tahti harvennettiin kahteen kertaan vuodessa. Uusin pulssi julkaistiin viime viikon lopulla.

Epäoikeudenmukaisuuden kääntöpuoli on koettu oikeudenmukaisuus. Siinäkin tehtiin 2000-luvun ennätys. Erittäin oikeudenmukaiseksi yhteiskunnan kokee vain 8 prosenttia vastaajista. Viime vaalikaudella luku oli enimmillään 20 prosenttia ja alimmillaan 11 prosenttia. Epäoikeudenmukaisena yhteiskuntaa pitäviä oli silloin pääsääntöisesti alle 10 prosenttia.

Pienituloisista 30 prosenttia pitää yhteiskuntaa epäoikeudenmukaisena, suurituloisista 17 prosenttia.

Myös epäluottamus toisiin ihmisiin on nyt ennätystasolla, samoin pessimismi oman tulevaisuuden suhteen. Etenkin 15–29-vuotiaiden tulevaisuuden odotukset ovat romahtaneet täysin.

Huoli oman kotitalouden toimeentulosta alkoi kasvaa heti Orpon hallituksen nimityksen jälkeen. Se on pysynyt tasaisena niin, että noin joka viides vastaaja on siitä erittäin huolissaan.

Vain hyvätuloiset luottavat hallitukseen



Suomalaiset luottavat instituutioista perinteisesti eniten puolustusvoimiin ja poliisiin. Niin tässäkin kyselyssä. Myös koulutusjärjestelmä ja Nato saavat hyvän luottamuksen.

Poliittinen järjestelmä sen sijaan on pohjimmaisena, jos ei oteta lukuun Yhdysvaltojen hallintoa. Eduskuntaan luottavia on niukka enemmistö 51 prosenttia, mutta hallitukseen vain 43 prosenttia. Puolueisiin ei luoteta senkään vertaa. Niihin luottavia on vain 32 prosenttia, jolla voitetaan sentään Donald Trump.

Viime vaalikaudella luottamus hallitukseen oli jopa yli 70 prosenttia, puolueisiinkin yli 40 prosenttia.

Tuloryhmistä vain hyvätuloisista yli puolet luottaa hallitukseen.

Vuoden kuluessa työllisyyden parantaminen on noussut selkeästi tärkeimmäksi yhteiskunnalliseksi teemaksi.