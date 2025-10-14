Vasemmistoliitto ei ole mukana Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen ajamassa velkajarruesityksessä. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kertoo KU:lle, että vasemmistoliitto ei kannata kansallista kireämpää talouspoliittista sääntelyä.
Eduskuntapuolueet ovat viime viikot neuvotelleet velkajarrusta, jolla on tarkoitus suitsia julkista velkaantumista. Esitys menee pitemmälle kuin EU:n finanssipoliittiset säännöt.
– EU:n finanssipoliittiset säännöt ovat riittävät, ja on syytäkin tuoda kansalliseen lakiin, mutta kansallinen lisäsääntely on meistä tarpeetonta ja erityisen haitallista matalan kasvun olosuhteissa, Koskela tiivistää.
Helsingin Sanomille Koskela on sanonut, että vasemmistoliitto on edelleen mukana parlamentaarisessa työryhmässä.
Valtaosa eduskuntapuolueista on päässyt sopuun velkajarruesityksestä. Siitä on luvassa lisää tietoa iltapäivällä.
