Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mukaan vasemmistoliitto ei allekirjoita velkajarrusopimusta isojen puolueiden sopiman kaltaisena.

Koskela toteaa tuoreessa blogissaan, ettei vasemmistoliitto ollut valmis hyväksymään sopimusta nykyisenlaisilla luvuilla.

– EU-sääntelyä kireämmästä velkajarrusta tulisi käytännössä kasvujarru, joka edellyttäisi entistä tiukempaa leikkaamista matalasuhdanteessa, minkä tiedetään heikentävän työllisyyttä ja kasvua ja todennäköisesti vain kasvattavan Suomen velkasuhdetta, Koskela kirjoittaa.

Työryhmän asema on epäselvä.

Eduskuntaryhmät vasemmistoliiton ryhmää lukuun ottamatta hyväksyivät velkajarrusopimuksen tänään tiistaina.

Hän muistuttaa siitä, että talouden kasvaessa hyvin velan suhde talouden kokoon pienenee, minkä vuoksi velkajarru aktivoituu lähinnä huonon kasvun tai taantuman olosuhteissa.

– Tällä hallituskaudella olemme nähneet, miten raju leikkaaminen matalasuhdanteessa ei ole taittanut velkaantumista, mutta työttömyys on kasvanut ennätyslukemiin. Velkajarrun myötä tulevatkin hallitukset olisivat pakotettuja sopeuttamaan juuri matalasuhdanteessa, Koskela sanoo.

– Leikkaaminen matalasuhdanteessa aiheuttaa mitä todennäköisimmin noidankehän, jossa joudutaan leikkaamaan myös kasvun edellytyksiä ja tavoite velkasuhteen pienentämisestä karkaa aina kauemmas, Koskela sanoo.

Koskela kirjoittaa blogissaan myös velkajarrusopimuksella muodostettavasta parlamentaarisesta työryhmästä joka tulisi jatkossa käyttämään merkittävää talouspoliittista valtaa. Koskela kyseenalaistaa parlamentaarisen työryhmän epäselvän aseman ja valtiovarainministeriön kasvavan vallan.

– Velkajarrusopimuksella muodostettava parlamentaarinen työryhmä tulisi käyttämään merkittävää talouspoliittista valtaa, mutta sen asema suhteessa valtiovarainvaliokuntaan ja eduskunnan budjettiprosessiin olisi varsin epäselvä, sanoo Koskela.