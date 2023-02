Hyväksy talouspolitiikan seuraavan vaalikauden pohjaksi valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin arviot tai jää oppositioon. Näin vasemmistoliitolle toivottaa kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttinen. Hän vastasi kokoomuksen talouspoliittisen ohjelman valmistelusta.

Marttinen pitää julkisten palveluiden tulevaisuuden kannalta hyvänä asiana, jos vasemmistoliitto jättäytyy ensi kaudella oppositioon. Toisaalta vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on pitänyt todennäköisenä, että puolueet eivät mahdu samaan hallitukseen.

Andersson kommentoi maanantaina kokoomuksen talouspoliittisen ohjelman olevan epämääräistä mustaa magiaa. Kokoomuksen leikkaukset hajottaisivat suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon lopullisesti, hän arvioi.

Kokoomuksen Marttisen mukaan tällä kaudella yksi puolue on ollut korostuneen tyytyväinen talouspolitiikan linjaan ja se on vasemmistoliitto.

– Puolue on onnistunut keskustan tuella murentamaan talouskuria ja paisuttamaan velkavuorta. Suomalaisten arvostamien hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden kannalta vasemmistolaisen velkapolitiikan jatkaminen olisi tuhoisaa, hän sanoo tiedotteessaan.

Kokoomus esittää kuuden miljardin leikkauksia ensi vaalikaudella.

– Kokoomus hyväksyy puolueettomana virkatyönä tehdyn valtiovarainministeriön suosituksen kuuden miljardin tasapainotuksesta. Mikäli joku puolue ei suositusta hyväksy, on parasta löytyä erinomaisen hyvät perustelut, miksi näin. Lisäksi olisi reilua kertoa äänestäjille, kuinka kauan velaksi eläminen sallittaisiin, Marttinen perää.

Tiukkaa arvostelua demareistakin



Vasemmistoliiton vaaliohjelmassa julkista taloutta sopeutettaisiin 4,5 miljardilla eurolla, josta suurimman osan kattaisivat pääomatuloihin tehtävät veronkiristykset.

Niitä väläyttää myös talouspolitiikan arviointineuvosto keskiviikkona julkaisemassaan raportissa.

Myös SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen on antanut kovaa kyytiä kokoomuksen talouslinjauksille: puolueen kovaan ääneen lupaama muutos tarkoittaa lisää tuloja jo valmiiksi hyvätuloisille ja kylmää kättä muille.

”Li Andersson ei hyväksy tosiasioita”



Kokoomuksen Marttinen sanoo seuranneensa hämmentyneenä vasemmistopuolueiden suhtautumista asiantuntijoiden suosituksiin.

– Lausunnot ovat irtaantuneet todellisuudesta. Samaan aikaan, kun valtiovarainministeriö kertoo korkomenojen ylittäneen huonoimmatkin ennusteet, esittävät vasemmistopuolueet miljardien menolisäyksiä sinne tänne.

Hänen mukaansa Li Andersson ei puolueineen kerta kaikkiaan vaikuta hyväksyvän tosiasioita.

– On päivänselvä fakta, että julkinen talous on ajautumassa nykymenolla haaksirikkoon. Edellytys hallitusyhteistyölle on jaettu tilannekuva.