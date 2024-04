Helsinkiläisen Alppilan lukion opiskelijat ovat vallanneet oppilaitoksensa tänään maanantaina. Valtaus on mielenosoitus pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen opiskelijoihin kohdistuvia leikkauksia vastaan.

Mielenilmauksellaan opiskelijat kertovat vastustavansa hallituksen päätöstä siirtää opiskelijat pois yleisen asumistuen piiristä sekä aikomusta romuttaa toinen aste rajaamalla maksuttomat oppimateriaalit 18 ikävuoteen.

Pettymys politiikkaan

Valtaajilla on kolme vaatimusta: Hallituksen on pidettävä kiinni lupauksistaan, toinen aste on pidettävä maksuttomana ja opiskelijoiden mielenterveyspalvelut on turvattava.

– Olemme ryhtyneet tähän valtaukseen, koska olemme todella pettyneitä tämänhetkiseen hallitukseen, Alppilan lukion opiskelija Aada kertoo KU:lle. Hänen opiskelijatoverinsa Elmo on samaa mieltä.

– Olemme pettyneitä siihen epäoikeudenmukaiseen leikkauspolitiikkaan, jota kohdistetaan valmiiksi huonossa asemassa oleviin ihmisryhmiin, hän kertoo.

Sekä Aada että Elmo korostavat, että kyseessä ei ole puoluepoliittinen kannanotto, vaan mielenilmaus hallituksen politiikkaa vastaan.

– Hallituksen politiikka pelottaa ja tuntuu oikeastaan absurdilta, sanoo myös valtauksessa mukana ollut Alppilan lukion opiskelija Aliisa.

Opiskelijoista tuntuu epäreilulta, että hallitus leikkaa nuorilta ja opiskelijoilta samaan aikaan, kun hallituspuolueissa puhutaan Suomen tulevaisuudesta ja talouden pelastamisesta.

– On kuitenkin pelottavaa, että sitä tehdään meidän sukupolvemme kustannuksella, Aliisa sanoo.

Selkeä viesti hallitukselle

Valtauksella vieraili myös eturivin poliitikkoja. Vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela kävi valtauksella maanantaina aamupäivällä pitämässä puheenvuoron ja keskustelemassa opiskelijoiden kanssa. Myös Helsingin kaupungin apulaispormesteri Paavo Arhinmäki kävi maanantaina tervehtimässä valtaajia.

– Hallituksen leikkausten vuoksi on ankea fiilis, mutta tämä toiminta, mitä opiskelijat tekevät, luo toivoa. Siitä tulee tietenkin toiveikkaampi olo. Meillä on kasvamassa uusi sukupolvi, joka on valmis toimimaan ja näyttämään, että tämä politiikka ei käy, Minja Koskela kertoo KU:lle.

”Meillä on kasvamassa uusi sukupolvi, joka on valmis toimimaan ja näyttämään, että tämä politiikka ei käy”

Koskela sanoo keskustelleensa opiskelijoiden kanssa ja kysyneensä heiltä, miltä heistä kuulostavat valtiovarainministeri Riikka Purran (ps), pääministeri Orpon ja muiden ministereiden puheet siitä, että leikkaukset tehdään tulevia sukupolvia varten.

– He sanoivat, että se kuulostaa valehtelulta. Se on minun mielestäni aivan selkeä viesti hallitukselle, Minja Koskela toteaa.

Valtaukseen osallistunut opiskelija Elmo rohkaisee, kaikkia opiskelijoita nyt ottamaan selvää siitä, mitä politiikassa tapahtuu, lähteä mukaan toimintaan ja näyttää mielipiteensä.

– Se voi tuntua pieneltä ja merkityksettömältä, mutta sitä se ei ole. Se, että tekee edes jotain, auttaa aina, Elmo sanoo.