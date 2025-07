Viime vuoden jouluaattona turistit useissa Balin suosituissa kohteissa havahtuivat näkyyn, jota he eivät olleet osanneet odottaa. Tunteja kestänyt sade ja nousuvesi olivat huuhtoneet heidän suosikkirannoilleen purkkeja, pusseja, pulloja ja ajopuuta. Tilanne oli niin paha, ettei yksikään saaren pittoreskeista rannoista ollut riittävän siisti houkutellakseen turisteja uimaan.

Tapahtuma voimisti jo valmiiksi eri puolilla Balia käytyä keskustelua siitä, ovatko maailman kuvauksellisimmat lomakohteet hukkumassa muoviin.

– Roskavuorovesi ei ole nyky-Balilla uusi asia. Näemme sen kasvavan joka vuosi, mutta emme odottaneet sitä parhaaseen turistikauteen jouluna. Koko päivän keräsimme roskia ja puhdistimme rantaa. Se ei ollut helppoa, sanoo Siboto Sayeda, 25, yksi monista vapaaehtoisista rantojen siivoojista.

Paikallisen järjestön organisoimalta siivoustapahtumalta vei kaksi päivää saada rannat uintikuntoon. Neljä kuukautta myöhemmin monet suositut rannat täyttyvät edelleen vuoroveden tuomista roskista.

Intian Punjabista häämatkalle suositulle Kutan rannalle tullut Sweta Kala kertoo olevansa pettynyt.

– Valitsimme Balin Goan sijaan, mutta emme ole päässeet kertaakaan uimaan. Koko ranta näyttää törkyiseltä. Ystävät kehottivat meitä vaihtamaan toiseen kohteeseen, mutta maksoimme kaiken etukäteen, Kala kertoo.

Helppoja ratkaisuja ei ole

Balin keskustilastokeskuksen (BPSJ) ja Balin turismihallinnon (DISPARDA) tilastot osoittavat, että vuonna 2024 saarella lomaili lähes 8 miljoonaa turistia, heistä 6 miljoonaa tuli ulkomailta. Paikalliset ja turistit tuottavat jätettä noin 2 miljoonaa tonnia vuodessa.

– Vuodesta 2020 kasvua on kertynyt 30 prosenttia, sanoo jakartalaisen IESR- ajatushautomon (Institute for Essential Services Reform) toiminnanjohtaja Fabby Tumiwa.

– Monissa yhteisöissä vallitsee tietämättömyys jätehuollosta. Sama koskee turisteja. Ja vaikka alue- ja kaupunginhallinnolla on jätteitä koskevia säännöksiä, niiden puutteellinen täytäntöönpano ja jätehuollon rajallinen infrastruktuuri vaikuttavat jätemäärän lisääntymiseen, Tumiwa sanoo.

Nyt jätteet toimitetaan 32 hehtaarin laajuiselle Balin keskellä sijaitsevalle kaatopaikalle tai toisinaan poltetaan, etenkin rannoilla, joille ei moottoriajoneuvoilla pääse. Kaatopaikka on kuitenkin täyttymässä ja hallituksen sanotaan etsivän uutta aluetta Balin muista osista.

Muovivarastot pursuavat jätteitä

Gianyarissa kymmenen kylän asukkaat ovat liittyneet yhteen löytääkseen ratkaisuja jätevuorten paisumiseen.

Kyläläisten ryhmän nimi on Merah Putih Hijau (punainen, valkoinen, vihreä) ja sillä on selvät tavoitteet: käsitellä jätteitä paikan päällä ilman polttamista tai kaatopaikalle dumppaamista, rakentaa yhteisöjohtoinen, jätteisiin perustuva kiertotalousmalli sekä edistää kestävää viljelyä.

Toistaiseksi ryhmä on edistynyt orgaanisen jätteen kompostoinnissa. Muiden jätteiden lähikäsittelyn toteutumiseen on vielä matkaa. Suurin syy siihen on jatkuvasti kasvava muovin ja muiden jätteiden virta.

Merah Putih Hijau kerää myös muovia, mutta heillä ei ole voimavaroja epäorgaanisen jätteen kierrättämiseen. Kompostointiasemalla kokonainen huone on täynnä niputettuja muovipulloja, kasseja ja muuta jätettä. Kierrätysmahdollisuuksien puuttuessa jäte kuitenkin vain kasautuu.

Ongelma on liian suuri kyläyhteisön hoidettavaksi myöntää Hermitianta Prasetya, joka vastaa Merah Puthih Hijauta rahoittavan Bumi Sasmaya säätiön yhdyskuntasuhteista. Muovin ja muun epäorgaanisen jätteen käsittely edellyttää osaamista ja laitteita, joita kyläläisillä ei ole.

Ratkaisua etsitään yhteistyöstä, jonka toivotaan johtavan muovijätteen kierrätykseen.

– Verkostoidumme paikallisten hotellien, ravintoloiden ja muiden turistikohteiden kanssa. Keskustelut viranomaisten kanssa ovat jo käynnissä. Muoviongelman ratkaiseminen yhdessä on kaikkien etu, Prasetya sanoo.

Tehtävä on vaikea, sillä Gianyarissa on lähes 1 300 hotellia ja ravintolaa, jotka pitäisi houkutella yhteistyöhön. Bumi Sasmaya säätiön johtaja Agastya Yatra uskoo sen onnistuvan, sillä ongelma on jo ilmiselvä.

– Balin asukkaista 80 prosenttia saa elantonsa turismista. Tarvitsemme ratkaisuja, jotka eivät vaikuta siihen. Meidän täytyy pitää turistit tyytyväisinä ja siksi meidän on pidettävä kylät ja rannat siisteinä. Se onnistuu yhteistyössä, hitaasti, mutta varmasti, Yatra vakuuttaa.