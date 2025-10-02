ILMOITUS ILMOITUS

Oikeusministeri Leena Meri väläytti ay-liikkeen ja vasemmiston pitkään vaatiman ammattiliittojen kanneoikeuden edistämistä vastatessaan asiaan eduskunnan kyselytunnilla.

– Henkilökohtaisesti katson, että minusta ryhmäkanneasia olisi tutkittava asia. Tätä kannatan, ja tästä olen aikaisemminkin puhunut. Se olisi mielestäni erittäin hyvä asia tutkia, ja minulla ei ole henkilökohtaisesti mitään sitä vastaan.

Meri vastasi demarien Juha Viitalan kysymykseen Turun telakalla ilmi tulleista epäkohdista.

– Tällaisen törkeän toiminnan kitkemiseksi on olemassa työkalu, joka ei edes lisäisi valtion menoja. Sen avulla taataan, että työntekijät saavat ansaitsemansa palkan, ja samalla pystytään puuttumaan epärehellisten yritysten toimintaan. Nyt kun olemme kuulleet uutisia työntekijöiden hyväksikäytöstä, niin kysyn, oikeusministeri Meri: oletteko valmis tekemään esityksen ammattiliittojen kanneoikeudesta, jolla nämä tapaukset voitaisiin vihdoin heittää historiaan? Viitala kysyi.

Meren mukaan ministeriössä on ”hyvin paljon toimenpiteitä sen eteen, että muun muassa huonosti kohtelu työolosuhteissa tai alipalkkaus tulee kriminalisoida entistä täsmällisemmin, ja me kiristämme myös rangaistuksia”.

– Tämä esitys on tulossa eduskuntaan.

Todellisuudessa hallitus on kyllä koventamassa työelämässä tapahtuvan hyväksikäytön rangaistavuutta, mutta ei näillä näkymin kriminalisoimassa alipalkkausta.

Viitalan suoraan kysymykseen, milloin hallitus tuo eduskunnalle esityksen ammattiliittojen kanneoikeudesta, Meri vastasi kiertäen.

– Mitä tulee sitten siihen, että se olisi ainoa keino, että on kanneoikeus, niin se on varmasti yksi keino koko työkalupakissa, ja kuten sanoin, minulle sopii tämä.