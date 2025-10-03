Oikeusministeri Leena Meri (ps.) näytti vihreää valoa ammattiliittojen ryhmäkanteelle torstain kyselytunnilla. Tosin kyseessä oli hänen henkilökohtainen kantansa.

– Henkilökohtaisesti katson, että minusta ryhmäkanneasia olisi tutkittava asia. Tätä kannatan, ja tästä olen aikaisemminkin puhunut. Se olisi mielestäni erittäin hyvä asia tutkia, ja minulla ei ole henkilökohtaisesti mitään sitä vastaan, Meri vastasi kyselytunnin ensimmäiseen kysymykseen.

Jatkokysymyksissä kanta alkoi horjua.

– On pakko kysyä, kenen etua ajetaan, kun riistotaloutta ei suostuta kitkemään kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla – ei ainakaan suomalaisten työntekijöiden eikä rehellisten yrittäjien, Veronika Honkasalo (vas.) sanoi.

– Vasemmistoliiton mielestä kaikki keinot on otettava käyttöön nyt. Kysynkin oikeusministeriltä: oletteko hallituksessa valmiita käynnistämään valmistelun kanneoikeuden antamiseksi ammattiliitoille?

– Sanoin, että olen henkilökohtaisesti valmis selvittämään tätä asiaa, mutta kun minä en ole ainoa ihminen tässä hallituksessa, niin toki me käymme keskustelua siitä, mitä muut tästä ajattelevat, ministeri Meri lievensi.

Lisäksi Meren mukaan ”katsotaan, onko meillä tähän aikaa”.

Honkasalo sanoi vasemmistoliiton ajaneen jo pitkään muun muassa alipalkkauksen kriminalisointia, kanneoikeutta ammattiliitoille sekä tilaajavastuun ja veronumeron käytön laajentamista.

– Ammattiliittojen kanneoikeus toisi turvaa heikossa asemassa oleville työntekijöille, sillä nykyään työpaikan menettämisen pelko nostaa usein kynnystä puuttua kaltoinkohteluun. Suomessa porvaripuolueet ovat tähän asti vastustaneet ammattiliittojen kanneoikeutta.

Ei mikään diktatuuri



Jatkokysymysten jatkokysymyksiin vastatessaan oikeusministerin pasmat menivät koko ajan enemmän sekaisin.

– Ja todella on niin, että te perussuomalaiset ennen vaaleja vielä sanoitte, että kanneoikeus on se ainoa tie. Silloin te sanoitte, palkansaajille lupasitte, että tämä on ainoa tie puuttua. Ja hyvä niin, ministeri, että te suhtaudutte henkilökohtaisesti tähän asiaan positiivisesti. Mutta kysymys on siitä, että te olette se, jolla tässä valta on. Aiotteko ministerinä tehdä esityksen hallitukselle kanneoikeuden säätämisestä, jotta nämä häikäilemättömät tapaukset saadaan historiaan? Teillä on se valta, sanoi Antti Lindtman (sd.).

Voimme keskustella tästä hallituksessa, Meri lupasi.

– Siis näinhän se käytännössä menee. Tästä ei ole hallitusohjelmakirjausta. Ainoa, mitä voi tehdä, on keskustella asioista muidenkin kanssa. Ei tämä mikään diktatuuri tietääkseni ole.

Lopuksi Tytti Tuppurainen (sd.) tiukkasi, aikooko Meri käynnistää selvityksen ammattiliittojen kanneoikeudesta ja milloin.

– Sanoin aikaisemmin, että me voimme keskustella tästä asiasta. Tästä ei ole hallitusohjelmassa. No, en minä kellonaikaa tässä osaa sanoa, milloin minä ehdin tästä keskustella. Se varmaan ei ole tässä asiassa oleellista, ministeri puolustautui.