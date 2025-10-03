Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvan uudistamisesta. Pohjola Vakuutus on lopettamassa ammattiurheilijoiden lakisääteisen vakuuttamisen vuoden 2026 alusta, mikä uhkaa keskeyttää laajan osan ammattiurheilusta Suomessa.

– Tilanne, jossa yksittäisen vakuutusyhtiön päätös voi vaarantaa koko suomalaisen ammattiurheilun, on kestämätön. Siksi sosiaali- ja terveysministeriön tulisi priorisoida ratkaisun löytämistä ja tuoda mahdolliset lainsäädäntöesitykset kiireellisesti eduskunnan käsittelyyn, Furuholm sanoo.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan esimerkiksi Veikkausliiga sai tiedon Pohjolan päätöksestä vasta huhtikuussa. Koska sosiaali- ja terveysministeriö ei ole tiedottanut seuroja päätöksestä ajoissa, vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittämiseen ei ole ollut riittävästi aikaa.

– Kuinka hallitus aikoo varmistaa, ettei urheilijoilta puuttuva tapaturma- ja eläketurva johda suomalaisen ammattiurheilun laajamittaiseen keskeytymiseen, Furuholm kysyy.

Urheilijalain mukainen tapaturma- ja eläketurva järjestetään vakuutuksella, joita tällä hetkellä myöntävät vain Pohjola Vakuutus Oy ja IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

Pohjolan urheilijaturvavakuutus on ollut käytössä Veikkausliigan, Ykkösliigan, Mestiksen, Korisliigan ja Superpesiksen ammattiurheilijoilla. Pohjolan vakuuttamia urheilijoita on ollut noin 1 200.