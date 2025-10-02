Israelin sotilaat pysäyttivät myöhään keskiviikkoiltana Gazaan matkanneen Freedom Flotilla -avustuslaivueen Välimerellä. Vasemmistoliiton europarlamentaarikot tuomitsevat tämän laittoman pysäytyksen ja vaativat EU:lta nopeita reaktioita.

Global Sumud Flotilla pyrki viemään Gazaan välttämättömiä avustustarvikkeita. Mukana on myös suomalaisia.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikot lähettivät viime viikolla yhdessä muiden pohjoismaalaisten vasemmiston europarlamentaarikkojen kanssa kirjeen pohjoismaalaisille pääministereille ja komissaareille vaatien toimia laivueen turvaamiseksi.

– Mitään vastausta emme kirjeeseemme saaneet, vaikka korostimme tilanteen olevan äärimmäisen akuutti. Nyt laivueen turvaaminen on jo myöhäistä. On käsittämätöntä, että Suomi ei toimi suojellakseen edes omia kansalaisiaan Israelin laittomuuksilta ja väkivallalta, europarlamentaarikko Merja Kyllönen sanoo.

Europarlamentaarikko Jussi Saramo keskusteli maanantaina videoyhteydellä Freedom Flotillalla olevien suomalaisten kanssa.

– He kertoivat kuljettavansa muun muassa äidinmaidonkorviketta ja sidetarpeita. Tällaisen välttämättömän humanitaarisen avun vieminen ei pitäisi edes olla siviilien vastuulla. Koko syy laivueelle on se, että valtiot ja EU eivät ole hoitaneet omaa velvollisuuttaan, Saramo muistuttaa.

Israel oli ilmoittanut jo aiemmin, ettei aio päästää laivuetta Gazaan. Israel saartaa Gazaa sekä maa- että meriteitse kansainvälisen oikeuden vastaisesti.

– Se, että laivueen pysäyttäminen ei tullut yllätyksenä, tekee EU:n toimimattomuudesta vieläkin käsittämättömämpää. Miksi annamme Israelin täysin vapaasti rikkoa kansainvälistä oikeutta? europarlamentaarikko Li Andersson kysyy.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikot vaativat EU:lta nopeita toimia laivueen siviilien turvallisuuden ja oikeusturvan takaamiseksi, humanitaarisen avun viemiseksi Gazaan sekä Israelin toteuttaman kansanmurhan pysäyttämiseksi.