Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö Soste vastustaa hallituksen esittämää ylimpien rajaveroasteiden alentamista 52 prosenttiin. Esitys sisältyy ensi vuoden budjettiin.
Ylimpien rajaveroasteiden alentaminen hyödyttäisi vain yli 96 000 euroa vuodessa tienaavia tulonsaajia ja heikentäisi merkittävästi julkisyhteisöjen rahoitusasemaa, Soste toteaa lausunnossaan eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle.
Hallitus on viitannut nimenomaan välttämättömyyteen vahvistaa julkisyhteisöjen rahoitusasemaa perustellessaan vuosina 2024–2025 tekemiään sosiaaliturvaleikkauksia, jotka lisäävät pienituloisuutta arviolta 110 000 henkilöllä.
Hallituksen esittävät veronkevennykset vähentäisivät verotuloja nettomääräisesti noin 1,1 miljardilla eurolla.
Pieni- ja keskituloisten verotuksen Soste kannattaa.
Suurituloisten veronkevennyksiä hallitus perustelee sillä, että niiden aikaansaamat käyttäytymisvaikutukset paitsi edistäisivät talouskasvua myös rahoittaisivat 76–100 prosenttia veronalennuksesta.
Sosten mielestä esityksessä annetaan korostuneen yksioikoinen kuva aihetta koskevasta tutkimusnäytöstä. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että suurituloisiin kohdistuvat veronkevennykset eivät lisää talouskasvua tai kulutuskysyntää. Ylimpien rajaveroasteiden alentaminen kohdistuisi muutenkin vain pariin prosenttiin tulonsaajista, joiden suuremmalla työpanoksella ei olisi merkittävää vaikutusta talouskasvuun Suomessa.
Arviota siitä, että veronkevennys maksaa kokonaan tai lähes itse itsensä Soste pitää mielivaltaisena.