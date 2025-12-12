Vasemmisto-opiskelijat syyttävät Suomea kansainvälisten opiskelijoiden riistämisestä.

– Suomi puhuu kauniisti siitä miten tarvitsemme ja haluamme tänne kansainvälisiä osaajia, mutta kansainvälisten opiskelijoiden tilanne vastaa pahimmillaan riistoa, järjestö arvioi liittokokouskannanotossaan.

Se pitää järkyttävinä hintoja, joita Suomi maksattaa opinnoista EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Järjestön mukaan Suomi sitten hylkää nämä opiskelijat hylkää ruoka-apujonoihin.

”Osa ei uskalla tai halua kertoa haasteistaan.”

Edellytetään paljon rahaa

Vasemmisto-opiskelijat muistuttaa siitä, että Suomi vaatii kansainvälisiltä opiskelijoilta korkeaa toimeentuloedellytystä sekä varoja lukuvuosimaksuihin.

– Tässä työllisyystilanteessa sekä Suomen syrjivillä työmarkkinoilla tämä yhtälö on lähes mahdoton ja 800 euron toimeentulovaatimus kuukaudessa kohtuuton. Jos opiskelijan mukana muuttaa hänen perhettään, kasvaa summa sadoilla euroilla kuukaudessa, järjestö toteaa kannanotossaan.

Järjestö korostaa sitä, että vuodesta 2023 alkaen kansainvälisiä opiskelijoita on hakeutunut yhä enemmän ruoka-apuun.

– SPR arvioi, että ruoka-avun hakijoista heitä on jo 30-40 prosenttia. Vaikeutunut tilanne näkyy niin YTHS:n eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kuin opiskelija-asuntoyhtiöidenkin piirissä, järjestö toteaa.

– Todellisuudessa ongelma on suurempi, sillä osa ei uskalla tai halua kertoa haasteistaan, sillä ihmiset saattavat pelätä esimerkiksi lastensuojeluilmoituksia. Ihmiset putoavat myös toimeentulotuen ulkopuolelle, sillä sen piiriin pääsevät vain vakinaisella oleskeluluvalla Suomessa olevat.

Epärealistisia lupauksia

Vasemmisto-opiskelijoiden mukaan opiskelijoita välittävät tahot houkuttelevat opiskelijoita Suomeen epärealistisilla lupauksilla.

– Nykyinen hallitus on pahentanut tilannetta entisestään. Lukuvuosimaksut on täyskatteellistettu ja jo opintoihin hakemisesta vaaditaan maksu, se sanoo.

Järjestö vaatii, että kansainvälisille opiskelijoille myönnetään pysyvä oleskelulupa ja kansalaisuuden saamista helpotetaan.