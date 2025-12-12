Vasemmistoliiton kansanedustajat lukivat sosiaaliturvaleikkausten kohteeksi joutuneiden viestejä pari päivää sitten eduskunnan täysistunnossa. Suoran verkkolähetyksen perusteella tämä tapahtui lähes tyhjälle istuntosalille. Köyhän ääni kuului eduskunnassa, mutta sitä ei kuunneltu.
Köyhien ahdingon todella tunteva Pelastusarmeija tuo perinteiset Joulupadat kaduille ensi maanantaina 15. joulukuuta. Patoja on 38 paikkakunnalla yhteensä 164.
Keräys alkaa tilanteessa, jossa avuntarvitsijoiden määrä on ennätyslukemissa. Yhä useampi hakee apua ensimmäistä kertaa. Pelastusarmeija vetoaa lahjoittajiin suuren avun tarpeen vuoksi, jotta useampaa voitaisiin auttaa, mutta vain osa avun tarpeessa olevista saa sitä.
Pelastusarmeijan pääkaupunkiseudun uusien avustusasiakkaiden määrä on kasvanut 76 prosentilla vuodesta 2022. Uusia avuntarvitsijoita tulee joka päivä lisää. Yhä useampi hakee apua ensimmäistä kertaa elämässään. Joukossa on työssä käyviä lapsiperheitä, joilla palkka ei enää riitä perusmenoihin.
Joulun toive on Pelastusarmeijan mukaan yksinkertainen: ruokaa ja kenties lahjat lapsille.
Joulupataan kerätyt varat jaetaan lahjakortteina ja ruokana.
– Joka päivä tulee lisää perheitä, jotka eivät selviä ilman apua. Haluamme, että jokainen voisi kokea joulun ilon. Tavoitteena on turvata joulun perusasiat: ruoka ja mahdollisuus pieneen lahjaan, sanoo Pelastusarmeijan viestintäpäällikkö, kapteeni Riku Leino.
Viime vuonna 2024 Joulupata keräsi 850 000 euroa, josta keräyskuluihin meni vajaat 13 prosenttia. Suuri osa työstä tehdään talkoovoimin.
Joulupatakeräys on toteutettu vuodesta 1906.
Lisää tietoa, patojen sijainnit ja mahdollisuus lahjoittaa löytyvät osoitteesta joulupata.fi.