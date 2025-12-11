Euroopan unionin komission keskiviikkona julkaisemat ympäristösääntelyä ja sähköverkkoja koskevat paketit merkitsevät huolestuttavaa askelta kohti heikompaa ympäristölainsäädäntöä. Näin toteaa vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson.

Hänen mukaansa pakettien sisältämät ehdotukset vaarantavat ympäristön ja ihmisten terveyden kilpailukyvyn nimissä, vaikka tutkijat ja järjestöt ovat varoittaneet seurauksista kuukausien ajan.

”Kyse ei ole yksittäisistä teknisistä muutoksista, vaan täyskäännöksestä.”

Andersson toteaa, että aiemmin merkittäviä heikennyksiä on kuluvalla europarlamenttikaudella tehty esimerkiksi metsiensuojeluun sekä kemikaali- ja torjunta-aine-sääntelyyn.

Tiistaina EU saavutti sopimuksen yrityksiä koskevien vastuullisuus- ja ympäristösääntöjen rajusta ja kattavasta heikentämisestä. Jo keskiviikkona sisään ajettiin seuraava kattava ympäristösääntelyä heikentävä kokonaisuus, eli niin sanottu ympäristö-omnibus.

– Kyse ei ole yksittäisistä teknisistä muutoksista, vaan täyskäännöksestä, Andersson sanoo.

– Tämä on jatkoa sekä komission taantumukselliselle ympäristöpolitiikalle että huonolle valmistelulle. Ohitetut asiantuntijavaroitukset ja sivuutetut kansalaispalautteet herättävät vakavia kysymyksiä prosessin läpinäkyvyydestä ja legitimiteetistä.

Andersson sanoo komission väitteiden säästöistä perustuvan vaikutusarvioiden puutteeseen, jonka seurauksena saastumisen, luontokadon ja ilmastoriskien moninkertainen hinta sivuutetaan.

180 miljardin euron menot

Jopa komission omien arvioiden mukaan ympäristölakien heikko tai puutteellinen toimeenpano aiheuttaa Euroopassa jo noin 180 miljardin euron vuosittaiset kustannukset.

Andersson toteaa tiedotteessaan keskiviikkona, että komission esitykset entisestään lisäisivät teollisuuden päästöjä, heikentäisivät vesien suojelua ja altistaisivat luonnon monimuotoisuuden entistä kovemmalle paineelle.

Hän muistuttaa siitä, että ympäristöjärjestöt ovat varoittaneet siitä, että muutosten seuraukset olisivat vakavat: enemmän saasteita ja altistumista haitallisille kemikaaleille, heikentynyt ilman ja veden laatu sekä kasvava riski elinympäristöjen tuhoutumiselle – jopa lajien häviämiselle. Myös oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen vaarantuu, kun ympäristölakeja pyritään ohittamaan ilman asianmukaisia menettelyjä.

– EU:n on päätettävä, jatkaako se luonnon ja kansanterveyden puolustajana vai luovutaanko näistä tavoitteista ympäristölle kaikista haitallisimman teollisuuden puolustamiseksi, Andersson sanoo ja vaatii Euroopan parlamenttia ja EU:n jäsenvaltioita hylkäämään komission esitykset..