Perustuslakivaliokunnan mukaan niin sanottu potkulaki voidaan säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Ehdotuksen mukaan työsopimuksen päättämiseen riittää asiallinen syy nykyisen asiallisen ja painavan syyn sijasta.

Perustuslakivaliokunnan lausunto asiasta valmistui tänään.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho jätti lausuntoon eriävän mielipiteen. Hänen mukaansa irtisanomissuoja heikkenee merkittävästi.

– Oikeuskäytäntöön perustuva nykyinen lain tulkinta menee uusiksi. Tässä varma häviäjä on työntekijä, jonka mahdollisuudet käydä oikeutta ovat aina työnantajaa heikommat, Yrttiaho sanoo.

Yrttiaho muistuttaa eriävässä mielipiteessään, että perustuslain mukaan ketään ei saa erottaa työstä ilman lakiin perustuvaa syytä. Periaatteena on työsuhteen heikomman osapuolen eli työntekijän suojelu, ja lain tulkinnassa ensisijainen on työntekijän eikä työnantajan näkökulma. Kyseessä on siis työntekijän perusoikeus eikä sitä voi asettaa vastakkain esimerkiksi työnantajan elinkeinovapauden kanssa, kuten esityksessä nyt tehdään.

Yrttiahon mukaan hallituksen esitys on ristiriidassa Suomen perustuslain, ILO:n sopimuksen ja Euroopan sosiaalisen peruskirjan kanssa. Lakiehdotusta on työelämävaliokunnassa korjattava riittävän korkean irtisanomiskynnyksen säätämiseksi, jotta se olisi perustuslain mukainen, hän katsoo.

– Selkeintä on pitää voimassa olevan lain ”painava syy” mukana ”asiallisen syyn” rinnalla. Irtisanomissuojan heikentäminen lisää työnantajan määräysvaltaa työpaikalla ja työsuhteen ehtoja määriteltäessä. Työntekijän suojelu ja neuvotteluasema heikkenevät.

Useiden heikennysten ketju



Yrttiahon mukaan samoin ovat vaikuttaneet monet aiemmat hallituksen läpi ajamat lakimuutokset, kuten työttömyysturvan leikkaukset, paikallisen sopimisen mahdollistaminen työehtosopimuksia heikommin, sovittelutoiminnan muutokset eli niin sanottu vientimalli, yt-menettelyn helpottaminen, ja lakko-oikeuden rajaaminen.

Irtisanomissuojan alentamisen lisäksi tulossa on vielä perusteettomien määräaikaisten työsopimuksien salliminen.

– Orpon hallitus pyrkii työntekijöiden oikeuksia heikentämällä polkemaan työehtoja ja palkkoja. Tosiasiallinen tavoite ja EK:n toimeksianto on turvata omistajien voitot, taantumassakin.

– Tässä politiikassa ei piitata perusoikeuksista, vaan perustuslainsuojaa pyritään systemaattisesti murentamaan vahvemman oikeuden tieltä. Kenenkään ei pitäisi menettää työtään esimerkiksi siksi, että puuttuu työpaikan epäkohtiin. Jatkossa tällaisesta voidaan nykyistä helpommin rangaista potkuilla, Yrttiaho sanoo.