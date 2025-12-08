Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson on huolissaan tavasta, jolla Suomi yrittää heikentää EU:n ennallistamisasetusta. Hän arvioi tiedotteessaan maanantaina, että pääministeri Petteri Orpo (kok.) haluaa profiloida Suomea EU-luontopolitiikan vastustajana.

Hän viittaa STT:n tänään maanantaina julkaisemiin tietoihin, joiden mukaan Suomi on Orpon johdolla valmistellut kirjeluonnoksen, jolla se pyrkii avaamaan ja heikentämään ennallistamisasetusta. Orpo hakee muiden EU-maiden tukea hallituksen tavoitteelle EU-ympäristökomissaari Jessica Roswallille osoitetulle kirjeelle, mutta toistaiseksi vain Ruotsi on mukana kirjeessä.

Suomi etujoukossa luontoa vastaan

”Luonnon tilan parantaminen lisää sekä ihmisten hyvinvointia että parantaa myös talouden toimintaedellytyksiä.”

Li Anderssonin mukaan kirjeluonnos osoittaa Orpon hallituksen politiikan ristiriitaisuuden ja sanojen tyhjyyden.

– Orpo on toistuvasti kieltänyt heikentävänsä Suomen ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, mutta jälleen kerran käytännön teot kertovat muuta, hän sanoo.

– Luonnon tilaa ja monimuotoisuutta ei paranneta toiveilla, vaan konkreettisella ja sitovalla lainsäädännöllä. Sitä Suomi on nyt etujoukoissa purkamassa.

Kirjeluonnoksessa asetuksen avaamista perustellaan korkeilla kustannuksilla, jotka herättävät “vakavaa huolta”. Myös esimerkiksi luonnon tilan parantamisen seuraamista halutaan heikentää.

Työtä ja toimeentuloa suomalaisille

Ennallistamisasetuksen tavoitteena on velvoittaa jäsenmaita pysäyttämään luontokato ja parantamaan luonnon tilaa. Ennallistamisasetuksen mukaan 30 prosenttia taantuneista luontotyypeistä pitää ennallistaa vuoteen 2030 mennessä.

Suomen kohdalla kysymyksessä on erityisesti vesistöjen tilan parantamisesta, joiden huonosta kunnosta johtuvat myös suurimmat kustannukset. Suurin osa kustannuksista kuitenkin sisältyy jo olemassa oleviin sitoumuksiin, eivätkä ne seuraa yksin ennallistamisasetuksesta.

– Tässä unohtuu jälleen se, mitä nämä kustannukset toisaalta tarkoittavat. Ne tarkoittavat työtä ja toimeentuloa suomalaisille ihmisille. Luonnon tilan parantaminen lisää sekä ihmisten hyvinvointia että parantaa myös talouden toimintaedellytyksiä. Ennallistamisella on myös kansalaisten vahva tuki, Andersson muistuttaa.

Myös vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö tuomitsi maanantaina hallituksen pyrkimyksen.

STT:n tietojen mukaan kirjeluonnos on toistaiseksi pysähdyksissä, mutta hallituksen on tarkoitus lähettää se tammikuussa 2026. Hallituksen tavoitteita edistetään kuitenkin jo nyt virkamiestasolla.