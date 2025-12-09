ILMOITUS ILMOITUS

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta tiedottaa alkuiltapäivällä mietinnöstä, joka koskee suden ”kannanhoidollista metsästystä”. Esitys on epäonnistunut totaalisesti alusta asti, ja maa- ja metsätalousvaliokunnassa kierrokset vain lisääntyivät.

Lainsäädännön arviointineuvosto antoi esityksestä murskakritiikin marraskuun lopulla. Hallituksen esitysluonnoksen puutteet ovat niin merkittäviä, ettei se täytä lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimuksia. Esitysluonnoksen pohjalta ei pysty muodostamaan riittävää ja perusteltua käsitystä esityksestä, eikä sen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista, neuvosto katsoi.

Maa- ja metsätalousvaliokunnassa suden kiintiömetsästystä koskevaan esitykseen lisättiin uusina asioina myös karhun, ilveksen ja jopa saukon metsästys.

Myöhään maanantai-iltana valiokunnan kokoomuslainen jäsen Teemu Kinnari sanoi, että ”julkisuuteen vuodetussa mietintöluonnoksessa maininta saukon kiintiömetsästyksestä oli virheellinen. Se oli määrä poistaa tiistain kokouksessa.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Jenni Pitko (vihr.) ei usko, että kyseessä oli virhe.

– Saukko on ilveksen ja karhun tapaan erityistä suojelua vaativa laji ja ilmeisesti nyt on keralla yritetty saada kaikki mahdollinen metsästyksen piiriin, Pitko kommentoi tiistaina aamupäivällä.

– Vaikka tätä virheeksi väitetään, selvästi joku on saukon halunnut pykäläteksteihin kirjoittaa, ilmeisesti sopimatta hallituskumppaneiden kanssa. Miksi vasta julkinen paine on saanut pääministeripuolueen reagoimaan? Miksi esityksellä on niin kiire, että edes tällaiselle ilmeisten ristiriitojen havaitsemiselle ei jää aikaa?

Pitkon mukaan hallituksen saukkomoka todistaa, että lainvalmistelu on syytä palauttaa ammattilaisten käsiin.

Perustuslainkin periaatteet roskakorissa



Veronika Honkasalo (vas.), joka myös on valiokunnan jäsen, kuvasi maanantai-iltana käynnissä olevan prosessin olevan ”niin ruma ja suomalaista eduskuntainstituutiota, oikeusvaltiota ja demokratiaa häpäisevä näytelmä, että oksat pois”. Lakiesitys suden kiintiömetsästyksestä on ”sysypaska”, hän kommentoi Facebookissa.

Honkasalo kertoi, että valiokunnassa äänestettiin kolme kertaa siitä, että esitykseen pitää saada asiantuntijakuulemiset ja EU-oikeudellinen arviointi.

”Mutta ei, kaikki vaatimukset hallituspuolueet ja keskusta on äänestänyt kumoon. Ei mitään asiantuntijalausuntoja, ei mitään oikeudellista arviointia.”

”Mitään näin kamalaa näytelmää en ole eduskuntaurallani vielä kokenut”, Honkasalo jatkoi.

”Oli mitä mieltä tahansa susien kiintiömetsästyksestä sisällöllisesti saatikka ilveksen ja karhun, niin kansanedustajien tehtävänä on pitää huoli siitä, että eduskunnan legitimiteetti säilyy ja huolellisesta lainsäädäntötyöstä pidetään huolta. Kansanedustajilla on siis laajempi demokratiaan ja oikeusvaltioon liittyvä tehtävä.”

Hänen mukaansa kaikki nämä ”perustuslakiinkin kirjatut periaatteet saavat mennä roskiin, kun on kiire päästä toteuttamaan Metsästysliiton tahtoa, sillä nämä muutokset ovat suoraan tämän lobbarijärjestön kynästä, sen ovat tietopyynnöt jo paljastaneet”.