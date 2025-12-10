Eduskunnan lakivaliokunta hylkää kansalaisaloitteen kannabiksen laillistamisesta. Valiokunta sai tänään keskiviikkona valmiiksi mietintönsä kannabiksen sääntelyä ja laillistamista ehdottaneesta kansalaisaloitteesta.

Kansalaisaloitteessa ehdotettiin, että kannabiksen käyttö, hallussapito, omatarveviljely, valmistus ja myynti sallittaisiin Suomessa ikärajojen puitteissa.

Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne ja vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hekään eivät kuitenkaan esitä vielä kannabiksen laillistamisen valmistelua. He peräänkuuluttavat yhteisessä tiedotteessaan humaania ja tutkimukseen pohjautuvaa päihdepolitiikkaa rankaisukeskeisen moralismin sijaan.

Saksassa nuorten kannabiksen käyttö on vähentynyt laillistamisen jälkeen.

Tarvitaan selvitys

Vastalauseessaan Harjanne ja Jokelainen esittävät kokonaisvaltaista selvitystä huumausainepolitiikan kehittämisestä ja luopumista käytöstä rankaisemisesta.

Harjanne toteaa kansalaisaloitteen olevan ansiokas keskustelunavaus ja sen ehdotukset ja niiden tueksi esitetyt perustelut varteenotettavia.

Hän painottaa sitä, että vastalauseessa ei olla esittämässä vielä kannabiksen laillistamisen valmistelua.

– Ensin tarvitaan laaja-alainen ja kokonaisvaltainen selvitys Suomen päihdepolitiikasta. Kannabiksen laillistamisen totetutustapoja ja vaikutuksia pitäisi tarkastella sen osana, Harjanne toteaa.

Jokelainen huomauttaa, että kansainväliset kokemukset laillistamisesta ovat olleet vaihtelevia.

– Mutta yleensä ottaen eivät erityisen dramaattisia. Esimerkiksi Saksassa nuorten kannabiksen käyttö on vähentynyt myös laillistamisen jälkeen, Jokelainen sanoo.

Suomalaiset avarakatseisia

Harjanne ja Jokelainen esittivät myös luopumista kannabiksen käytön rankaisemisesta. Samaa ovat esittäneet useat asiantuntijat, mukaan lukien Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

– Käytöstä rankaiseminen ei ole perusteltua oikein miltään kantilta. Se ei vähennä käyttöä, se vaikeuttaa päihdeongelmien hoitoa, eivätkä kriminalisoinnin periaatteelliset edellytykset täyty, Jokelainen luettelee.

He muistuttavat myös siitä, että Suomen rangaistavuuteen perustuva huumausainepolitiikka ei ole onnistunut tavoitteessaan huumausaineiden käytön määrän ja niistä aiheutuvien haittojen vähentämisessä.

– Kyselyistä tiedetään, että suomalaiset ovat tässä asiassa puolueita avarakatseisempia ja eduskunnassa on läpi puolueiden epäilemättä monia edustajia, jotka ovat kanssamme samoilla linjoilla, Harjanne sanoo ja toivoo, että eduskuntaryhmät antaisivat asian äänestyksessä kansanedustajien äänestää vapaasti.

– Olisikin hienoa, jos tässä olisi rohkeutta antaa kaikille salissa vapaat kädet, kun kyse on kansalaisaloitteesta eikä hallituksen esityksestä.

Harjanteen ja Jokelaisen vastalauseessa esitetään myös kannabiksen lääkinnällisen käytön mahdollistamista ja hampun sujuvan raaka-aine- ja elintarvikekäytön ja -tuotannon edellytysten varmistamista.