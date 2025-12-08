Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kritisoi jyrkästi hallituksen suunnitelmaa lisätä viranomaisbyrokratiaa samaan aikaan, kun toimeentulotukea leikataan ja rajataan. Lakimuutoksella Kansaneläkelaitos eli Kela saa 10 miljoonaa euroa 130 lisähenkilön palkkaamiseksi. Muut viranomaiset saavat yhteensä 7 miljoonaa euroa lisää resursseja.

– Kokoomuksen lupaus oli, ettei kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta leikata. Nyt hallitus käyttää 17 miljoonaa euroa lisäbyrokratiaan, jotta se voi leikata köyhimmiltä. Kokoomuslainen normien purkaminen ei milloinkaan koske köyhiä. Sen sijaan köyhille tarjolla on esteratoja ja sanktioita, Honkasalo toteaa.

Ei voimia eikä osaamista

Honkasalo huomauttaa, että monilla toimeentulotuen saajilla ei ole voimia, osaamista tai mahdollisuuksia taistella monimutkaisten järjestelmien kanssa. Hän toteaa, että sairaudet, mielenterveyden haasteet ja arjen kriisit tekevät byrokratian viidakossa navigoinnista entistä raskaampaa.

Honkasalo huomauttaa tämän näkyvän esimerkiksi sosiaalietuuksien systemaattisena alikäyttönä. Suomi on saanut myös lukuisia huomautuksia perusturvan riittämättömyydestä kansainvälisiltä ihmisoikeuksia valvovilta elimiltä.

– Moni ihminen ei yksinkertaisesti kykene puolustamaan itseään hallinnollisissa prosesseissa. Perustarpeiden saaminen ei saa jäädä kiinni paperisodasta, hän sanoo.

Oikeistolaista kannustamista

Honkasalo muistuttaa Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) perustelleen sosiaaliturvaleikkauksia sekä kannusteilla että pyrkimyksellä vähentää toimeentulotukiriippuvuutta.

– Oikeistolainen kannustaminen on käytännössä rankaisua köyhyydestä. Ministeri tietää hyvin itsekin, että näiden leikkausten lopputulema ole työllistyminen vaan lisääntyvä nälkä ja pahoinvointi, Honkasalo toteaa.