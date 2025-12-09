Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson kritisoi rankasti muutoksia Suomen susikannan suojelusta. Hän on pettynyt pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen suunnittelemiin metsästyslain muutoksiin. Anderssonin mukaan Suomen suunnitelmat ovat vakavassa ristiriidassa EU:n luonnonsuojelulainsäädännön kanssa.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta sai tänään valmiiksi mietintönsä, jossa valiokunta puoltaa hallituksen esitystä, jonka mukaan suden ympärivuotisesta rauhoituksesta luovuttaisiin ensi vuoden alusta lähtien.

Andersson jätti asiasta EU-komissiolle kirjallisen kysymyksen.

ILMOITUS ILMOITUS

”Hallitus aikoo heikentää suden suojelua hallituskauden heikoimmin valmistellulla lakiesityksellä.”

Poliittisin perustein

Andersson muistuttaa tiedotteessaan tiistaina siitä, että eläinoikeusjärjestöjen mukaan Suomi on laskenut suden suotuisan suojelutason viitearvon poliittisin perustein. Tutkimustiedon mukaan susikanta ei ole Suomessa geneettisesti elinvoimainen.

– Suden geneettinen elinvoimaisuus ja pitkäaikainen selviytyminen ovat edelleen Suomessa uhattuna. Silti hallitus aikoo heikentää suden suojelua hallituskauden heikoimmin valmistellulla lakiesityksellä ja ilman asiantuntijoiden tasapuolista kuulemista, Andersson sanoo.

Hallitus suunnittelee metsästyslain muuttamista siten, että suden lisäksi myös ilveksen, karhun ja saukon metsästys helpottuisi. Hallituksen suunnitelma kiintiömetsästyksestä korvaisi nykyisen poikkeuslupamenettelyn, joka mahdollistaa lupien perusteiden paremman valvonnan.

Laajaa kritiikkiä

Lainsäädännön arviointineuvosto on kritisoinut esitystä poikkeuksellisen jyrkästi ja ympäristöjärjestöjen mukaan muutos olisi sekä perustuslain että EU-lainsäädännön vastainen.

– Suomen metsästyslainsäädäntö ei saa perustua valitusoikeuden kiertämiseen tai tieteellisen tiedon sivuuttamiseen. Komission on varmistettava, että Suomi noudattaa luontodirektiiviä täysimääräisesti, Andersson toteaa.

Andersson pyytää komissiota arvioimaan Suomen susikannan suojelutason lailliset perusteet ja tarkastelemaan metsästyslain EU-oikeudellista kestävyyttä. Andersson kysyy myös, miten komissio aikoo varmistaa, että sudenhoito porojenhoitoalueella saatetaan EU-lain mukaiseksi.