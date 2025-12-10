ILMOITUS ILMOITUS

Sanna Marinin (sd.) hallituksen suurimpia reformeja oli koulutusuudistuksen lisäksi perhevapaauudistus, joka astui voimaan elokuussa 2022. Sen tavoite oli saada isät käyttämään entistä enemmän osuuttaan vanhempainvapaasta.

Kela julkaisi keskiviikkona ensimmäisiä tietoja uudistuksen onnistumisesta.

Isiä oli kannustettu vanhempainvapaille ennenkin, mutta laihoin tuloksin. Vuoden 2022 perhevapaauudistuksen jälkeen isien käyttämä osuus kaikista vanhempien käyttämistä vanhempainvapaapäivistä on sen sijaan lähes kaksinkertaistunut. Ennen uudistusta syntyneiden lasten isät käyttivät noin 12 prosenttia päivistä, loppuvuodesta 2022 syntyneiden isät runsaat 20 prosenttia.

Erityisen huomionarvoisena Kelan tutkijat pitävät sitä, että uudistuksen jälkeen isät käyttävät aiempaa selvästi ahkerammin sitä vanhempainvapaajaksoa, jota ei voi käyttää yhtä aikaa äidin vapaan kanssa. Loppuvuodesta 2022 syntyneiden lasten isistä 73 prosenttia käytti tätä isän itsenäiseen hoivavastuuseen tähtäävää vanhempainvapaan osaa. Ennen uudistusta osuus oli 57 prosenttia.

Merkittävä muutos vuoden 2022 perhevapaauudistuksessa oli, että uudessa järjestelmässä vanhempainvapaat on jaettu lähtökohtaisesti tasan vanhempien kesken. Kummallekin vanhemmalle on tarjolla vanhempainvapaata 160 arkipäivää eli noin kuusi ja puoli kuukautta, josta voi luovuttaa toiselle vanhemmalle enintään 63 päivää.

Kokoomus tyly, persut vastaan



Perhevapaauudistuksen esitteli eduskunnalle silloinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) 21.9.2021.

– Uudistuksen tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisemmin molempien vanhempien kesken, ja uudistus kannustaa erityisesti isiä lisäämään vapaiden käyttöä, Sarkkinen sanoi.

Kokoomus kannatti uudistuksen periaatteita, mutta arvosteli, että se ei edistä tasa-arvoa.

– Lausuntokierroksen palautehan oli tyly. Siinä todettiin, että esitys ei lopulta juurikaan lisää isien perhevapaiden käyttöä. Tämä tarkoittaa sitä, että tasa-arvotavoitteet jäävät hyvin kauaksi, Sari Sarkomaa (kok.) väitti tavalla, joka nyt osoittautui virheelliseksi.

Perussuomalaiset oli koko uudistusta vastaan.

– Jostain syystä tuntuu, että tämä hallitus mielellään puuttuu siihen, miten me liikumme, mitä me syömme, mitä me ajattelemme, ja nyt sitten vielä siihen, kuinka me hoidamme lapsemme. Uskoisin, että suomalaiset osaavat itse siellä perheessä määritellä, mikä juuri heidän perheelleen ja heidän lapselleen on kaikista parasta. Se on tässä kyllä erinomaisen ikävää, että hallitus menee sorkkimaan tännekin, Mari Rantanen (ps.) valitti.

Sarkkinen vastasi kritiikkiin, että perheet saavat valita, ja joustavuutta lisätään, mutta ketään ei pakoteta jäämään kotiin lapsensa kanssa.

– Uskon kuitenkin, että entistä useampi isä haluaa kantaa hoivavastuuta ja olla myös kotona pidempiä perhevapaajaksoja lapsensa kanssa. Kiintiöiden kasvatuksella on kokemusten mukaan merkitystä perhevapaiden tasa-arvon lisäämisessä. Se nähdään Suomessa edellisistä uudistuksista; kun isille tarkoitettuja kiintiöitä on kasvatettu, vapaiden käyttö on lisääntynyt. Se nähdään myös muista maista.