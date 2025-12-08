Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aino-Kaisa Pekonen varoittaa siitä, että hallituksen toimeentulotukeen esittämät leikkaukset lisäävät äärimmäistä köyhyyttä Suomessa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai itsenäisyyspäivän jälkeisenä sunnuntaina ylimääräiseen kokoukseen, jossa hallituspuolueet kiirehtivät viemään toimeentulotuen leikkaukset läpi. Kokous pidettiin ruuhkan purkamiseksi ennen joulua. Kokouksessa saatiin valmiiksi mietintö hallituksen esityksestä, jolla leikataan 70 miljoonaa euroa pienituloisimmilta suomalaisilta.

– Oikeistohallitukselle ei riitä, että se on saanut työttömyyden, asunnottomuuden ja ruoka-avun tarpeen kasvuun vaan pienituloisten lyöminen jatkuu, Pekonen sanoo tiedotteessaan maanantaiaamuna.

ILMOITUS ILMOITUS

”Jälleen hallitus kutsuu säästöksi leikkausta, joka lisää köyhyyttä, terveyseroja, epätoivoa ja turvattomuutta.”

– Kaiken lisäksi leikkauksien säästövaikutus on vain murto-osa siitä, kuinka paljon hallitus on alentamassa rikkaiden ja suuryritysten veroja.

Joululahjakin vähennetään

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmää kokouksessa edustanut kansanedustaja Pia Lohikoski kertoo tiedotteessaan maanantaina, että hän on syvästi huolissaan viimesijaisen turvan heikentämisestä. Lohikoski jätti valiokunnan esitykseen vastalauseen SDP:n ja vihreiden kanssa.

– Tämä muutos aiheuttaa kohtuuttomia tilanteita kaikkein köyhimpien elämään. Jälleen hallitus kutsuu säästöksi leikkausta, joka lisää köyhyyttä, terveyseroja, epätoivoa ja turvattomuutta, Lohikoski toteaa.

Oppositiopuolueiden mukaan esitys aiheuttaa kohtuuttomia seurauksia etenkin terveysongelmista kärsiville ihmisille. Esitys myös rankaisee työnteosta, kun toimeentulotuen suojaosa poistetaan.

– Suojaosan poiston myötä jokainen tienattu euro leikataan suoraan tuesta eli ainakaan työllisyyttä tämä ei edistä. Lisäksi jatkossa pienikin, esimerkiksi joululahjaksi saatu rahasumma vähennettäisiin täysimääräisesti perheen toimeentulosta. Näin kokoomus ja perussuomalaiset toivottavat pienituloisille pahaa joulua, Pekonen sanoo.

Ei vastaa ihmisarvoa

Pekonen huomauttaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n arvion mukaan toimeentulotuen perusosa ei nykyisinkään vastaa ihmisarvoisen elämän edellytyksiä kuvaavaa viitebudjettia. Kolmen prosentin tasoleikkaus perusosaan vie minimitoimeentulon yhä kauemmaksi tästä tasosta.

– Sen jälkeen, kun Riikka Purra lupasi, että pienituloisilta leikkaaminen ei perussuomalaisille käy, pienituloisilta on leikattu toistuvasti, Pekonen muistuttaa perussuomalaisen valtiovarainministerin puheista.

– Nyt leikataan myös työkyvyttömiltä ihmisiltä, joilla ei ole tosiasiallisia edellytyksiä parantaa omaa toimeentuloaan työllistymällä. Tämä on yksinkertaisesti julma arvovalinta.

Lisää sanktioita

Lohikoski painottaa sitä, että esitys vaikeuttaa erityisesti niiden tilannetta, joilla on jo valmiiksi haasteita terveyden ja arjen hallinnan kanssa. Kansaneläkelaitoksen eli Kelan lausunnon mukaan ei ole lainkaan selvää, miten ihmisten sairaudet, mielenterveyden ongelmat tai elämäntilanteen kriisit otetaan jatkossa huomioon.

– Teimme esitykseen kymmeniä muutosehdotuksia, eikä yksikään mennyt läpi. Elämäntilanne tulisi huomioida, kun päätetään ihmisen viimesijaisesta toimeentulosta. Hallitus ei osoita ymmärrystä edes köyhien lapsiperheiden kohdalla, Lohikoski sanoo.

Lohikoski toteaa lakimuutoksen lisäävän sanktioita erityisesti ihmisille, joilla on mielenterveyden haasteita tai vaikeuksia arjessa jaksamisen kanssa.

– Hallitus kiristää sosiaaliturvaa, mutta ei tee mitään vahvistaakseen palveluja, joita kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat eniten tarvitsisivat. Tämä tulee lisäämään inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnallisia ongelmia, hän sanoo.