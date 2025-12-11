ILMOITUS ILMOITUS

Teollisuusliitto vaatii keskeyttämään lakimuutoksen jolla määräaikainen työsuhde voitaisiin jatkossa solmia ilman perustetta vuodeksi. Hallituksen esitystä odotetaan eduskuntaan lähiaikoina.

Akava kertoi torstaina kyselystään, jonka mukaan raskaus- ja perhevapaasyrjintä lisääntyvät, jos hallituksen esitys perusteettomien määräaikaisuuksien mahdollistamiseksi hyväksytään ja se etenee lainsäädännöksi. Lakimuutos heikentäisi myös nuorten ja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden asemaa työelämässä sekä lisäisi epävarmuutta työelämässä.

Akava Works -kysely selvitti työnantajien näkemyksiä määräaikaisuuksia koskevan lakimuutoksen vaikutuksista työsuhdekäytäntöihin organisaatioissa. Kyselyn tulosten perusteella vakituisten työsuhteiden sijasta tarjottaisiin jatkossa yhä enemmän perusteettomia määräaikaisuuksia ja myös niiden osuus määräaikaisista työsuhteista kasvaisi.

– Kyselyn tulosten mukaan kaikenkokoiset työnantajat kaikilla toimialoilla lisäisivät määräaikaisuuksia vakituisten työsuhteiden kustannuksella. Uudistus ei siten ole kohdennettu ratkaisu pienten yritysten pulmiin, jollaisena sitä on perusteltu. Mielestämme tätä uudistusta ei kannata toteuttaa hallituksen esittämässä muodossa, sanoo Akavan työmarkkinajohtaja Ville Kopra.

Esitys on tällä hetkellä Lainsäädännön arviointineuvoston käsittelyssä.

Työelämän Temu -laki



Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan lakimuutos romuttaa työntekijöiden työsuhdeturvan, lisää syrjintää ja heikentää työntekijöiden mahdollisuuksia puolustaa oikeuksiaan työpaikalla.

– Akavan kyselytutkimuksen tulokset vahvistavat Teollisuusliiton huolet todeksi. Yritykset aikovat korvata vakituisia työsuhteita perusteettomilla määräaikaisuuksilla heti, kun laki sen sallii. Nyt on viimeinen hetki viheltää peli poikki ja keskeyttää lain valmistelu, Aalto vaatii.

Teollisuusliitto varoittaa, että perusteettomia määräaikaisia työsopimuksia tarjotaan jatkossa erityisesti ulkomaalaiselle työvoimalle tarkoituksena heikentää työehtoja ja kiertää työnantajan velvoitteita. Aalto muistuttaa, että kuluneiden kuukausien aikana on noussut esiin useita työperäisen hyväksikäytön tapauksia, joista on raportoitu laajasti julkisuudessa.

– Viranomaisten ja ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuudet puuttua näihin epäkohtiin vaikeutuvat entisestään, jos lakimuutos astuu voimaan. Tämä avaa oven järjestelmälliselle hyväksikäytölle, jolle on annettu ikään kuin lainsäädännön siunaus.

Teollisuusliitto nimittää hallituksen esitystä perusteettomista määräaikaisuuksista Työelämän temu-laiksi.

– Esitys muuttaa työntekijän kertakäyttötavaraksi, jota vaihdetaan vuoden välein. Työelämän temu -laki antaa työnantajalle luvan vaihtaa työntekijän uuteen yhtä helposti kuin netin halpakaupoista tilataan tavaraa. Se on työntekijän kannalta suoraan sanottuna epäinhimillistä, Aalto sanoo.

Pallo on Perussuomalaisten käsissä

Hallituspuolue Perussuomalaiset on julkisuudessa kritisoinut esitystä ja todennut sen jopa olevan hallitusohjelman vastainen. Esityksen valmistelusta on vastannut päähallituspuolue kokoomus.

Teollisuusliiton Aalto katsoo, ettei esityksen valuvikoja ole mahdollista korjata siten, että muutokset vastaisivat perussuomalaisten julkisuudessa esittämiä huolia. Valmistelun edetessä on käynyt yhä selvemmäksi se, että kokoomus on jälleen onnistunut huijaamaan perussuomalaisia työelämäasioissa.

– Perussuomalaisia vedetään kuin pässiä narussa. Narun päässä vetovastuussa ovat tutut toimijat: kokoomus ja Elinkeinoelämän Keskusliitto.

– Akavan kyselytutkimuksesta ei ole vedettävissä kuin yksi johtopäätös. Perussuomalaisten pitää vaatia hallitusta ja kokoomusta keskeyttämään esityksen valmistelu kokonaisuudessaan. Muuta vaihtoehtoa ei ole, Aalto päättää.