Valtiovarainvaliokunnan mietintö ensi vuoden talousarviosta valmistui keskiviikkona. Budjetti hyväksytään lopullisesti koko ensi viikon kestävissä täysistunnoissa.

Vasemmistoliiton vastalauseessa korostuu suunnan muutoksen välttämättömyys pois leikkaavasta ja talouskasvua hyydyttävästä linjasta elvyttävään ja työllisyyttä parantavaan linjaan.

”Esitämme miljardiluokan elvytystä järkeviin investointeihin ja kansalaisten ostovoiman turvaamiseen. Verotusta on tehtävä oikeudenmukaiseksi ja torjuttava verokeinottelua ja harmaata taloutta”, vasemmistoliitto kiteyttää.

Vastalauseessa myönnetään, että valtion ja koko julkisen sektorin velkaantumisvauhdin olevan huolestuttava. Sitäkin vaarallisemmaksi kuitenkin nähdään talouskasvun puuttuminen ja massatyöttömyys. Suomen luottoluokitusta laskeneen Standard & Poor’sinkaan päähuomion kohteena ei ollut valtionvelka, vaan Suomen heikot kasvunäkymät, haasteet väestörakenteessa ja talouden rakennemuutoksessa sekä vaimea ulkomainen kysyntä.

”Kaikki toimet onkin nyt suunnattava työpaikkojen luomiseen ja talouden tukemiseen”, vasemmistoliitto vaatii.

Vasemmistoliiton vaihtoehdossa pysyviä menolisäyksiä on yhteensä 687 miljoonaa euroa ja tilapäisiä menolisäyksiä 672 miljoona. Veroja ryhmä keräisi 787 miljoonaa euroa enemmän kuin hallitus. Pysyvät menolisäykset katettaisiin veronkorotuksista ja harmaan talouden torjunnasta saatavilla pysyvillä tulolisäyksillä. Tilapäiset menolisäykset katettaisiin elvyttämällä velkarahalla.

Puolueen mielestä elvyttäminen nyt turvaa velanmaksukyvyn pitkällä aikavälillä.

IMF patistaa elvyttämään vaikka velaksi



Vasemmistoliitto näkee, että Suomessa on välttämätöntä elvyttää, elvyttämättä ei ole varaa olla. Valtion velkaantuminen ei ole vastalauseen mukaan elvytyksen este.

”Valtion velkaantuminen on seurausta yksityisen sektorin romahduksesta. Sitä ei voida korjata niin, että romautetaan myös julkinen sektori. Päinvastoin, yksityinen sektori voi nousta jaloilleen vain julkisen tukemana. Kun molemmat irtisanovat ja leikkaavat samaan aikaan, on seurauksena lama”, vastalauseessa perustellaan.

Siinä vedotaan Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n tuoreeseen raporttiin, jossa Euroopan maita kehotetaan elvyttämään vaikka velkarahalla. IMF:n mukaan tämä maksaisi itsensä takaisin lisäämällä työllisyyttä ja talouskasvua.

Matalan korkotason vallitessa velkarahan suuntaaminen elvyttäviin toimiin on vasemmistoliiton mielestä järkevää.

IMF laskee, että mikäli julkisia menoja lisätään yhdellä prosentilla, heti ensimmäisenä vuonna sillä saadaan 0,4 prosentin bkt:n kasvu. Neljäntenä vuonna ollaan jo 1,5 prosentin kasvussa.

Euroopan komission tuoreessa ennusteessa alennettiin euroalueen ensi vuoden kasvuennustetta puolen vuoden takaisesta 1,7 prosentista 1,1 prosenttiin. Se osoittaa, että toipumista ahdingosta ei ole näköpiirissä.