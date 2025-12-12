ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula vastustaa tiedustelulakien niin sanotun palomuurisääntelyn heikennyksiä. Kontula jätti torstaina vastalauseen hallintovaliokunnan mietintöön asiasta yhdessä vihreiden Tiina Elon kanssa.

Hallituksen esityksessä viitataan siinä esitettyihin muutoksiin sääntelyn ”selkeyttämisenä” ja ”täsmentämisenä”. Kontulan mukaan tämä on harhaanjohtavaa.

– Todellisuudessa tiedustelulakeja säädettäessä muotoiltua palomuurisääntelyä muutetaan nyt merkittävästi. Nykyinen sääntely ei ollut vahinko, vaan palomuurisääntely oli tiedustelulakeja säädettäessä yksi eduskuntaa eniten puhuttaneista asioista ja perusteellisen harkinnan ja välttämättömyysarvioinnin tulos.

Palomuurilla tarkoitetaan sitä, ettei tiedusteluvaltuuksilla saatuja tietoja pääsääntöisesti saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi. Vakaviin kansallisen turvallisuuden uhkiin tarkoitettuja tiedustelumenetelmiä ei siis ole tarkoitettu rikostorjuntaan.

Tämä johtuu siitä, että tiedustelutoiminta kohteiltaan, tarkoitukseltaan ja luonteeltaan poikkeaa merkittävästi poliisin tavanomaisesta rikosperustaisesta tiedonhankinnasta. Tiedusteluviranomaiset voivat siksi luovuttaa tietoja poliisille vain tiukasti rajatuin edellytyksin.

Voimassa olevassa laissa tämä on edellyttänyt tiedustelun yhteydessä paljastuneelta rikokselta tai rikosepäilyltä tiettyä vakavuutta siten, että enimmäisrangaistuksena kyseisestä rikosnimikkeestä on vähintään kuusi tai tietyissä tapauksissa kolme vuotta vankeutta.

Tiedon luovuttamista väljennetään



Nyt tiedon luovuttaminen Supolta tai sotilastiedustelulta poliisille ollaan mahdollistamassa myös ”kansallisen turvallisuuden suojaamisen” perusteella.

Lisäksi tiedon luovuttaminen sallittaisiin eräistä sellaisista vähäisemmistä rikoksista, joista rangaistuksena voisi olla pelkästään sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Käytännössä samoja keinoja voidaan käyttää tiedustelussa väljemmin edellytyksin kuin poliisin salaisessa tiedonhankinnassa, jossa toimet tulee tarkoin kohdistaa tiettyyn henkilöön ja spesifiin rikosepäilyyn. Esimerkiksi perustuslakivaliokunta on painottanut, että laki ei saisi mahdollistaa poliisin omien salaisten tiedonhankintakeinojen edellytysten kiertämistä siten, että näiden sijaan hyödynnettäisiin Supon tai sotilastiedustelun tiedustelumenetelmillä hankkimaa tietoa.

– Palomuurisääntelyn heikentämisessä vaarana on koko tämän sääntelylogiikan murentaminen. Toisin kuin hallituksen esityksessä väitetään, nyt tehdään merkittäviä muutoksia tiedustelumenetelmillä saadun tiedon käyttöön sekä tiedustelutoimivaltuuksien ja rikostorjuntatoimivaltuuksien väliseen suhteeseen, Kontula sanoo.

– Kun näin isoja muutoksia esitetään, pitäisi kyetä esittämään konkreettisia perusteita. Tällaisia olisivat esimerkiksi tiedot konkreettisista ongelmista, joita voimassa oleva laki on aiheuttanut. Tällaisia esimerkkejä ei kuitenkaan ole riittävästi esitetty.

Samanlaisia esityksiä tulossa lisää



Kontula huomauttaa, että poliisin ja tiedusteluviranomaisten toimivaltuuksien osalta on meneillään useita samanaikaisia muutoshankkeita

Palomuurisääntelyä koskevan esityksen lisäksi eduskunnan käsittelyssä on tällä hetkellä esitys passi- ja henkilökorttirekisterien biometristen tietojen käytöstä rikostorjuntaan niiden alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poiketen.

Vastikään eduskunnalle annettiin myös esitys poliisin ja muiden viranomaisten tiedonvaihdon helpottamisesta. Esitysluonnos yksityisyyden suojaa koskevan perustuslain rajoitusperusteiden laajentamisesta on parhaillaan lausuntokierroksella. Perustuslain muutoksella pyritään avaamaan tietä tiedustelumenetelmien laajentamiselle ja uudenlaiselle niin sanotulle rikostiedustelulle.

– Hallitus on antanut ja tulee lähiaikoina antamaan useita esityksiä, joilla laajennetaan niin poliisin kuin tiedusteluviranomaisten perusoikeuksiin puuttuvia toimivaltuuksia. Kansalaisten ja median on syytä olla hereillä ja tietoisia tällaisista hankkeista, Kontula sanoo.