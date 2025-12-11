ILMOITUS ILMOITUS

Päivän ykkösuutisiin kuuluu Miss Suomen vaihtuminen. Hallitseva ulkomuodon Suomen mestari Sarah Dzafce menetti paikkansa rasistisen käytöksen takia. Hänestä julkaistiin sosiaalisessa mediassa kuva, jossa Dzafce levitti sormilla silmiään vinoon. Kuvan yhteyteen kirjoitetussa tekstissä annettiin ymmärtää Dzafcen esittävän kiinalaista, mikä on rasistinen ele.

Dzafce on kiistänyt käyttäytyneensä rasistisesti, mutta torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa hän pyysi anteeksi kaikilta, keitä oli loukannut sekä erityisesti aasialaisyhteisöltä.

– Tällaiset asiat otetaan super vakavasti ja käydään kaikilta puolin läpi, mutta silloin, kun toiminta ei vastaa meidän arvojamme, tämä on valitettavasti se ainoa oikea päätös, Miss Suomi -organisaation toimitusjohtajan Sunneva Sjögren sanoo STT:lle.

– Me seisomme arvojemme mukana. Tätä ei ole hetken huumassa tehty, vaan harkittu pitkään, hän lisää.

Mitä tekemistä Miss Suomella on Suomen sisäpolitiikan kanssa? Torstaina tehty jämäkkä päätös vertautuu väkisin Petteri Orpon lukuisiin rasismikohuihin. Yksi ministeri joutui kyllä eroamaan heti kesällä 2023, mutta sen jälkeen Orpo on sietänyt ja tavallaan lakaissut maton alle useita muita vastaavia kohuja.

Orpo yritti päästä pälkähästä loppukesällä 2023 julkaistulla rasismitiedonannolla, ja pääsikin, vaikka perussuomalaiset pilkkasivat sitä estoitta heti tiedonannon julkistamisen jälkeen.

Viimeksi rasismi horjutti hallitusta elo-syyskuun vaihteessa. Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja puhui Ylen A-studiossa heikkolaatuisista maahanmuuttajista. Syyskuun alun budjettiriihen ensimmäinen päivä käytettiin Orpon vaatimuksesta hallituspuolueiden edustajien rasistisien ulostulojen puimiseen ja hallituksen pelisääntökeskusteluun.

Pelisääntöjä sorvattiinkin, mutta perussuomalaisten johto veti niiltä heti mattoa alta.

Sen jälkeen ei tapahtunut mitään. Perussuomalaiset jatkavat tyylillään ilman seuraamuksia.

Orpon hallitus kuulee herkällä korvalla talouseliitin lobbareita ja vesittää päätöksiään, kun käsky käy. Nyt olisi paikallaan, että Miss Suomi -organisaatio lobbaisi hallitusta siinä, miten julkisesti lausuttuja arvoja noudatetaan myös käytännössä, kun se ei pääministeriltä itseltään muuten onnistu.