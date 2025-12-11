Eri puolilla maailmaa on toteutettu lukuisia menestyksekkäitä hankkeita, joilla on edistetty ilmastonmuutokseen sopeutumista tai muutoksen hidastamista. Nyt nämä erilliset hankkeet on koottu nettiin Granary of Solutions eli Ratkaisujen aitta -alustalle.

Ratkaisujen aitan ovat toteuttaneet seuraavan YK:n ilmastokokouksen pitopaikka Brasilia ja YK:n korkean tason ilmastotoimijoiden (UN Climate High-Level Champions) ryhmä. Tarkoituksena on taata, että ilmastoasioissa ”oikea käsi on kaiken aikaa tietoinen siitä, mitä vasen käsi tekee” eli varmistaa parhaan tiedon leviäminen mahdollisimman laajalle.

Alustalta löytyy kuvauksia konkreettisista toimista ja valaisevia tapaustutkimuksia. Ne on suunniteltu pitämään käynnissä kehitystä kansalaisten, ilmaston ja globaalin talouden eduksi. Ratkaisujen aitan on tarkoitus muodostua tietopankiksi, josta voi helposti etsiä ratkaisuja monenlaisiin ilmastonmuutoksesta johtuviin pulmiin.

Esiteltävät hankkeet ovat moninaisia, niin valtioiden ja järjestöjen kuin yksityisten yritystenkin toteuttamia. On esimerkiksi säätietojärjestelmiä, jotka on luotu yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa. On yksityisen sektorin innovaatioita laivojen polttoaineissa ja paikallishallintojen hankkeita, joissa luonnonsuojelu, ennallistaminen ja kestävä tuotanto yhdistyvät.

Yhteistä on vain se, että hankkeet tarjoavat esimerkkejä käytännön ratkaisuista, joilla on todellisia vaikutuksia ilmastonmuutoksen etulinjassa eläville ihmisille.

Tausta-ajatuksena on, että toiminta synnyttää toimintaa. Kun kasvava ihmisjoukko saa tietää jossakin toteutetuista vaikuttavista ilmastoratkaisuista, kasvaa myös todennäköisyys, että niitä sovelletaan muuallakin.