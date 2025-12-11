ILMOITUS ILMOITUS

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kannattaa torstaina valmistuneessa mietinnössään hallituksen esitystä henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen muuttamisesta eli niin sanottua potkulakia.

Valiokunta perustelee esitystä tavoitteella madaltaa irtisanomiskynnystä henkilöön perustuvissa irtisanomistilanteissa. Muutoksilla tavoitellaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten ja työllistämiskyvyn vahvistamista.

Mietinnössä potkulaki koveni hallituksen alkuperäisestä esityksestä, sillä siihen on nostettu esiin irtisanomiskynnyksen alentaminen koskemaan myös virkasuhteita.

– Nyt riittää työelämäheikennykset ja työelämän tasapainon täydellinen horjuttaminen. Työllisyyttä ja talouskasvua tarvitaan, mutta irtisanomisen heikentäminen virkasuhteisiin on täysin vailla perusteita. Eikö mikään riitä? kysyy OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

– Viranhaltija käyttää työssään julkista valtaa eli tekee päätöksiä, jotka vaikuttavat ihmisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Virkasuhde tuo viranhaltijalle myös työsuhteista enemmän velvollisuuksia ja vastuita. Hallinnon jatkuvuus ja kansalaisten oikeusturva edellyttävät virkatoiminnalta vakautta, joten yhteiskunnan on taattava, että viranhaltijat voivat hoitaa tehtäväänsä ilman poliittista painostusta tai mielivaltaa muistuttaa OAJ:n lakiasiainjohtaja Ulla Walli.

Kynnys puuttua väärinkäytöksiin nousee



Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela varoittaa irtisanomissuojan heikentämisen johtavan mielivaltaisten irtisanomisten yleistymiseen Suomessa.

Koskela jätti mietintöön vastalauseen yhdessä sdp:n ja vihreiden kanssa.

Hänen mukaansa potkulaki johtaa mielivaltaisen irtisanomisten yleistymiseen Suomessa.

– Kun työntekijöiden irtisanomiseen ei tarvita enää painavaa syytä, nostaa se myös kynnystä puuttua väärinkäytöksiin työpaikoilla.

Oppositiopuolueiden vastalauseessa huomautetaan, että Suomen nykyinen irtisanomissuoja ei ole kansainvälisessä vertailussa erityisen tiukka vaan OECD-maiden keskitasoa. Koskelan mukaan tämä kuvastaa sitä, että hallituksen työelämäuudistukset eivät perustu faktoille vaan ideologialle.

– Oikeistohallitus puuhastelee kuvitteellisten ongelmien kimpussa ja luo itse samalla uusia. Kuten perustuslakivaliokuntakin totesi lausunnossaan, nyt esitettävä sääntely vaarantaa sekä työntekijöiden että työnantajien oikeusturvan, Koskela sanoo.

Seuraava heikennys jo putkessa



Perustuslakivaliokunta kehotti lausunnossaan työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa selkeyttämään esitettyä sääntelyä, mutta hallituspuolueet eivät suostuneet esityksen korjaamiseen.

– Hallitus runnoo toistuvasti läpi huonoa lainsäädäntöä piittaamatta käytännön seurauksista. Surkean työllisyyspolitiikan seurauksena työttömien määrä on kasvanut hallituskauden aikana jo noin 80 000:lla henkilöllä, mutta mikään ei näytä herättävän hallitusta, Koskela sanoo.

Aiemmin tänään nousi esiin, että hallituksen esitys perusteettomien määräaikaisuuksien mahdollistamiseksi on seuraava eduskuntaan tuleva työelämän heikennys.