Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi,vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Veronika Honkasalo?

– Minulle tärkein ja eniten aikaa ja energiaa vienyt asia tällä viikolla on ehdottomasti ollut epädemokraattisesti ja oikeusvaltiota murentaen väkisin läpi puskettu metsästyslaki, joka mahdollistaa suden, karhun, ilveksen ja saukon kiintiömetsästyksen koko Suomessa.

– Istun maa- ja metsätalousvaliokunnassa, jossa hallituspuolueiden edustajat itse muokkasivat kesken prosessin pykälämuutoksia omasta päästään, jotta suden lisäksi myös ilvestä, karhua ja saukkoa päästäisiin metsästämään koko maassa ilman minkäänlaisia asiantuntijakuulemisia ja oikeudellista arviointia.

”Hallituspuolueiden edustajat halusivat tietoisesti edetä sokkona kohti päätöstä EU-lainsäädännön vastaisesti.”

– Mitään näin rumaa ja perustuslaista piittaamatonta lainvalmisteluprosessia en ole vielä kansanedustajan urallani todistanut. Useat virkamiehet ja lainoppineet ovat kritisoineet prosessia kovin sanoin huolellisen lainsäädäntövalmistelun ohittamisesta. On ennenkuulumatonta, että myös ministeriö on ilmoittanut vastustavansa valiokunnan esitystä.

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Olemme kaikin tavoin yrittäneet valiokunnassa vaikuttaa yhdessä vihreiden edustajan kanssa siihen, että olisimme saaneet asiantuntijakuulemisia ja oikeudellista arviointia metsästyslaista, mutta nämä esitykset äänestettiin kolme kertaa kumoon.

– Hallituspuolueiden edustajat siis halusivat tietoisesti edetä sokkona kohti päätöstä EU-lainsäädännön vastaisesti. Olen kuitenkin iloinen siitä, että aktiivisten ulostulojen ansiosta kansalaisille on käynyt julki koko julma epädemokraattinen prosessi ja lain karmea sisältö ja ihmiset ovat aidosti järkyttyneitä ja vaativat muutosta.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Olen tehnyt tämän asian parissa työtä intensiivisesti koko viikon, puhunut asiasta niin julkisuudessa kuin täysistunnoissa, lähettänyt mediatiedotteita, vastannut kansalaisten hätääntyneisiin viesteihin, osallistunut mielenosoitukseen ja vastannut mediahaastatteluihin.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Olen ollut tyytyväinen median tekemään työhön, se on ollut todella perehtyvää ja nostanut ansiokkaasti esille juuri valiokuntaprosessin härskin puolen.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Kulttuurielämykset ovat jääneet todella vähiin, mutta iltaisin olen katsonut scifi-sarjaa Pluribus.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.