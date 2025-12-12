– Tyynenmeren saarilla on mahdotonta arvioida tarkkaa rintasyöpien määrää, sillä tietojen keräämisessä on merkittäviä ongelmia, eivätkä rekisterit ole kattavia, sanoo tohtori Berlin Kafoa, joka johtaa Tyynenmeren yhteisön kansanterveysosastoa.

Rintasyövän hoidossa varhainen toteaminen on tärkeää. Tyynellämerellä ongelmaksi muodostuvat suuriin kaupunkeihin keskitetyt palvelut. Papua-Uudessa-Guineassa (PNG) naiset voivat hakeutua mammografiaan pääkaupunkiin Port Moresbyyn tai pariin muuhun kaupunkiin.

PNG:n 5,6 miljoonasta naisesta lähes puolet elää syrjäseuduilla, metsäisillä vuorilla tai kaukaisilla saarilla. Matka sairaalan mammografialaitteeseen on pitkä, monimutkainen ja kallis. Myös tieto rintasyövästä tavoittaa syrjäseutujen naiset huonosti.

Samat tekijät pätevät maailmanlaajuisesti. Vauraissa maissa 83 prosenttia rintasyöpään sairastuneista naisista kuuluu selviytyjiin, köyhissä maissa selviytyjien osuus on noin puolet.

Perhe voi jarruttaa tai rohkaista hoitoon

Rintasyövän toteaminen mahdollisimman varhain parantaa mahdollisuuksia selviytyä. Ei kuitenkaan ole tavatonta, että naiset eivät hae lääketieteellistä apua tai jättävät hoidot aloittamatta.

– On havaittu, että kulttuuriset ja yhteisölliset tabut, henkilökohtaiset estot ja pelot lääketiedettä kohtaan ovat merkittäviä selittäjiä sille, että Tyynenmeren saarten naisten rintasyöpiä ei todeta, eikä hoitoja aloiteta syövän varhaisvaiheessa, Kafoa sanoo.

Vaatimattomuus ja yksityisyys ovat tärkeitä monille naisille, jotka elävät perinteisissä melanesialaisissa yhteisöissä. Australian Griffith yliopiston vuonna 2021 julkaiseman tutkimuksen mukaan matalia seulontaprosentteja selitettiin sillä, että naiset kokivat tutkimukset epämukaviksi niiden henkilökohtaisuuden vuoksi.

Perhe voi rohkaista tai jarruttaa naisen hoitoon hakeutumista. Viime vuonna Fidžillä julkaistun raportin mukaan nainen voi kulttuuristen normien ja perheen tahdon vuoksi jäädä ilman hoitoa. Myös huoli rintojen poistosta ja muutoksista vartalolla voi aiheuttaa kirurgisen hoidon vastustusta.

Liikkuvat laitteistot ja etäyhteydet avuksi

Asiantuntijat arvioivat syöpätapausten Tyynenmeren saarilla voivan lisääntyä 84 prosenttia vuosina 2018–2040. Kafoan mukaan alueen hallitukset eivät ole varautuneet rintasyöpätapausten lisääntymiseen.

PNG:n hallituksen terveyssuunnitelma sisältää terveyspalveluiden vahvistamista syöpäsairastavuuden ja -kuolleisuuden vähentämiseksi. Kansallisia rintasyöpäseulontoja ei vielä ole otettu käyttöön. Rahaa tarvitaan lisää, sillä yksi tai kaksi laitosta ei riitä palvelemaan suurta määrää rintasyöpää sairastavia naisia.

”Glokaalissa” lähestymistavassa yhdistetään globaalia teknologia ja paikallisia toimintatapoja. Kaksi vuotta sitten käynnistyi Australian terveysviranomaisten kanssa hanke, joka takaa PNG:lle syöpärekisteriohjelmiston ja teknistä tukea.

– PNG saa nopeasti modernin tietojärjestelmän ja koulutetun henkilökunnan sen sijaan, että aloittaisi alkutekijöistä, sanoo maan terveyspalveluissa työskentelevä tohtori Grant R. Muddle.

Myös mobiiliteknologiaa voidaan käyttää syöpärekisteröinnin parantamiseen.

– Kylien terveydenhuoltohenkilöstö tai klinikoiden hoitajat voidaan kouluttaa syöttämään perustiedot potilaasta ja kasvaimesta tableteille tai älypuhelimiin.

Suuri askel maaseudun terveydenhuollossa otettiin tänä vuonna, kun uusi julkinen sairaala avattiin syrjäiseen Engan provinssiin. Sen odotetaan saavan mammografialaitteiston vuoden lopulla.

– Pitäisi myös viedä kuvannusteknologiaa naisten luo sen sijaan, että naisten täytyy matkustaa teknologian luokse, Muddle painottaa.

Esimerkkejä on jo. Liikkuvia mammografiaklinikoita ja siirrettäviä laitteita on viety syrjäseuduille, ja teiden puuttuessa niitä voidaan kuljettaa myös pienillä lentokoneilla tai lautoilla. Myös telelääketiede voi yhdistää erikoislääkärit provinssien sairaaloihin.