Suomessa itsenäisyyspäivän pääasialliseksi puheenaiheeksi on muodostunut natsien kokoontumisvapauden turvaaminen. Äärioikeiston ja natsien järjestämät Suomi herää! ja 612-kulkueet saavat vuodesta toiseen kokoontua poliisin turvaamina. Kulkueita vastustaa aina niitä suurempi joukko ihmisiä, jotka haluavat muistuttaa, että natsien ei pidä Suomessa saada järjestäytyä kaduille.

Samaan aikaan muutaman kilometrin päässä juhlitaan Suomen itsenäisyyttä linnassa. Kymmeniä tuhansia lapsia köyhyyteen syöksevä Orpon hallitus rasistivahvistuksineen kävelee sisään linnaan juhlallisin menoin presidenttiä kättelemään. Kaikki ovat hyvää pataa. Todellinen sovinto liberaalina pidetyn Alexander Stubbin ja äärioikeiston välillä saatiin aikaan kun presidentti myönsi tänä itsenäisyyspäivänä Suomen valtion korkeimman kunniamerkin Jussi Halla-aholle, miehelle, joka on yksinään tuottanut tähän maahan enemmän muukalaisvihaa kuin koko muu perussuomalainen eduskuntaryhmä.

Linnan juhlia vastustettiin ennen. Autoja estettiin ajamasta perille, ja sinä vuonna kun juhlat pidettiin Tampereella, poliisin mellakka-aidat kaadettiin, kun kiakkovieraat ottivat tilaa haltuun. Vastamielenosoitusperinne katkesi, kun äärioikeisto aloitti itsenäisyyspäivän marssiperinteensä ja protestoijat siirtyivät sitä estämään. Nyt ilman häiriötä vietetyt linnan juhlat täyttivät kymmenen vuotta. Siitä ajasta äärioikeisto on Suomessa istunut hallituksessa suurimman osan.

Kymmenen vuoden ajan Suomen vaarallisimmat rasistit, eli perussuomalaisten ja osin kokoomuksen kansanedustajat ja ministerit, ovat voineet paistatella linnassa televisiokameroiden edessä ja kertoa itsenäisyyden merkityksestä suomalaisille. He tekevät päätöksiä pakolaiskiintiöiden kiristämisestä, kotouttamisrahojen leikkaamisesta, pakkopalautuksista ja rajojen sulkemisesta. Heidän ansiostaan myös natsimarssit ovat alkaneet pienentyä. Parlamentaarinen tulppa lähti veneestä, kun perussuomalaisten halla-aholaiset otettiin hallitustyöhön mukaan. Enää ei edes tarvitse vaatia kaduilla rajoja kiinni, ne tekee sen hallituksessa!

Suomalaiset linnan juhlat ovat spektaakkeli, josta tykätään muistuttaa, että oikeastaan koko kansahan siellä juhlii. Välillä ehdotetaan, että mitäs jos sinne kutsuttaisiin lisää tavan porukkaa ja kansanedustajat kävisivät vain kerran vaalikaudessa juhlimassa. Ja näinhän voi rauhassa ajatella, kun katsoo muutaman satunnaisen taiteilijan, järjestötyöläisen, aktivistin ja punavihreän poliitikon lipuvan kättelyjonoa pitkin. Sitten ei ehkä tunnu niin pahalta katsoa kaikkia niitä ihmisiä, jotka toivovat meille väkivaltaista kuolemaa, mutta eivät vielä pääse sitä toteuttamaan kun parlamentaarinen enemmistö puuttuu.

Vasemmiston ja vihreiden eduskuntaryhmät julkaisivat juhlien jälkeen häikäiseviä kuvia, jotka esittelevät pukuloistoa. Ammattikuvaajien otokset iltapuvuista ja frakeista muistuttavat että meikäläisiäkin siellä on, kaikkien juhlassa. Sofia Virta halusi tyylillään “rohkaista naisia ja tyttöjä olemaan häpeilemättä sitä mitä ovat”. Monet puvuista edistivät kiertotaloutta. Punavihreän poliitikon on tärkeää käyttää tämäkin paikka hyväkseen, ja mennä juhliin tuomaan omaa agendaansa enemmän framille.

Näin siis ilmastolakia avoimesti rikkovat, rasistista politiikkaa avoimesti edistävät, velkajarrulla tulevaisuuden lopullisesti tuhoavat ja militarismilla kaiken tukottavat hirviöt juhlivat linnassa yhdessä pääomaeliittien kanssa. Seassa on sitten siellä täällä muutama “meikäläinen” kivana mausteena.

Linnan juhlat eivät ehkä voi jatkua enää yhdettätoista vuotta ilman protestia. Torilla tavataan?