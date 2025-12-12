ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton kansanedustajat, puheenjohtaja Minja Koskela ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo kritisoivat ankarasti Suomen tiivistyvää puolustusyhteistyötä ja asekauppaa Israelin kanssa.

Viimeaikaisten mediatietojen mukaan kaksi suomalaisupseeria osallistui hiljattain Israelin järjestämään seminaariin, jossa esiteltiin Israelin asevoimien taistelukokemuksia Gazan ja Libanonin sodissa kahden viime vuoden aikana. Kansanedustajat jättivät asiasta perjantaina kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– On käsittämätöntä, että Suomi tiivistää puolustusyhteistyötään Israelin kanssa ja lähettää omia upseereitaan saamaan oppia maalta, joka syyllistyy kansanmurhaan ja todennäköisesti myös muihin sotarikoksiin ja rikkoo jatkuvasti kansainvälistä oikeutta. Suomen pitäisi sen sijaan lopettaa kaikki puolustusyhteistyö Israelin kanssa.

– Suomen ja EU:n on jo korkea aika käyttää niitä konkreettisia toimia, joilla se voi painostaa Israelia lopettamaan kansainvälisen oikeuden räikeät loukkaukset ja palestiinalaisten tappamisen, Koskela ja Honkasalo vaativat.

Tällä viikolla uutisoitiin lisäksi valtioneuvoston myöntämästä uudesta puolustustarvikkeiden vientiluvasta Israeliin. Suomalaiselle teknologiayhtiö Insta Advance oy:lle myönnetty vientilupa linkittyy Daavidin linko -kauppoihin, sillä ilmatorjuntajärjestelmässä käytetään suomalaisen yhtiön ohjelmistoja.

– Vielä tämän vuoden kesäkuussa pääministeri Orpo oli sitä mieltä, ettei näe perusteltuna uusien kauppojen tekemistä Israelin kanssa. Gazan tilanne on edelleen aivan katastrofaalinen. Myös Länsirannan tilanne on menossa yhä huolestuttavampaan suuntaan. Orpon hallitus ei ole ottanut huomioon mitään näistä kehityskuluista tiivistäessään yhteistyötä Israelin kanssa. Vientilupia ei pitäisi myöntää tässä tilanteessa.

Riippuvuussuhde rakentumassa Israeliin



Suomen Israelista ostamat asejärjestelmät, Daavidin linko mukaan lukien, tulevat olemaan Puolustusvoimien käytössä vuosikausia, jopa vuosikymmeniä ja niitä pitää myös päivittää ja huoltaa säännöllisesti. Kahdenvälinen puolustusyhteistyö sisältää puolustusmateriaaliyhteistyön lisäksi muun muassa puolustuspoliittista vuoropuhelua ja tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä.

Vasemmistoliiton kansanedustajien mukaan on huolestuttavaa, ettei hallitus ja kokoomusjohtoinen ulkopoliittinen johto näytä arvioivan minkäänlaisia ongelmia ja riskejä siinä, että se rakentaa riippuvuussuhdetta Israeliin asekaupan muodossa.

– Suomen tulisi puolustaa ulkopolitiikassaan ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta, eikä ajaa itseään tiiviiseen suhteeseen mahdollisen hylkiövaltion kanssa.