ILMOITUS ILMOITUS

Politiikan syyskausi alkoi hallituksen rasismiskandaalin merkeissä. Perussuomalaisten varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan puheet Ylen A-studiossa saivat pääministeri Petteri Orpon hetkeksi etsimään selkärankaansa. Budjettiriihen koko ensimmäinen päivä 1. syyskuuta käytettiin hallituspuolueiden pelisäännöistä keskustelemiseen.

Rasismiriihen lopputulos oli, että hallituspuolueiden kansanedustajien puheita ja tekoja arvioidaan jatkossa loppukesällä 2023 julkaistun yhdenvertaisuustiedonannon näkökulmasta. Se nostettiin hallitusohjelman tasoiseksi asiakirjaksi.

Kyseessä on tiedonanto, jonka juuri toimintansa aloittanut hallitus joutui sorvaamaan kesän 2023 rasismikohun pakottamana. Julkisuuteen tulivat perussuomalaisten tuoreiden ministerien aiemmat rasistiset kannanotot, joiden johdosta yksi ministeri joutui eroamaan. Muiden teot painettiin villaisella.

Jos asiakirjat vielä kirjoitettaisiin käsin ja musteella, muste rasismitiedonannosta ei olisi ehtinyt kuivua kun perussuomalaiset jo tekivät kilvan pilkkaa eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa.

Perussuomalaiset ovat hallitusasemasta käsin flirttailleet rasismilla pitkin matkaa, mutta vasta loppukesän tapahtumat saivat Orpon reagoimaan.

Missin kohtalo pisti ilvehtimään



Rauhaa kesti kolme kuukautta ja 11 päivää. Perussuomalaiset eivät voineet itselleen mitään, kun Miss Suomi -organisaatio antoi torstaina kenkää missi Sarah Dzafcelle tämän rasistiseksi tulkitun eleilyn takia. Hänestä julkaistiin sosiaalisessa mediassa kuva, jossa Dzafce levitti sormilla silmiään vinoon. Kuvan yhteyteen kirjoitetussa tekstissä annettiin ymmärtää Dzafcen esittävän kiinalaista, mikä on rasistinen ele.

Perussuomalaisten kansanedustajat Juho Eerola ja Kaisa Garedew julkaisivat itsestään samanlaisen kuvan. Niin riensi tekemään myös meppi Sebastian Tynkkynen, joka on aina siellä, missä hölmöyksiä tehdään.

Rasistisia kuvia seliteltiin eri tavoin, mutta kaikki toki ymmärsivät, mistä oli kysymys. Etenkin persujen kannattajat, joille tällainen kaksoisviestintä on tuttua.

Kolme kuukautta ja 11 päivää myöhemmin ollaan taas tässä. Käynnissä on perussuomalaisten käynnistämä rasismikohu, jolla mitataan pääministerin moneen kertaan julistamaa nollatoleranssia rasismille.

Pelisääntöjen mukaan persujen pitäisi rangaista omiaan



Orpo itse kieltäytyi kommentoimasta asiaa Helsingin Sanomille. Hänen mukaansa se kuuluu eduskuntaryhmille.

Ja niinhän se todella kuuluukin syyskuun alussa sovittujen pelisääntöjen mukaan. Oman eduskuntaryhmän kuuluu rangaista rasistisesti käyttäytynyttä tai puhunutta kansanedustajaa. Muiden hallituspuolueiden ryhmänjohtajat seuraavat, että näin myös tapahtuu. Jos asia ei ratkea ryhmyreiden pöydässä, se siirtyy puolueiden puheenjohtajien pöytään.

HS:n mukaan ryhmyrit käsittelevät asiaa ensi tiistaina.

Perussuomalaisten ryhmänjohtaja Jani Mäkelä on jo antanut täyden tukensa Eerolalle ja Garedewille. Loukkaantumisen kulttuuri on mennyt liian pitkälle, hän sanoi Hesarille.

Kokoomuksesta ja RKP:stä kaksikon toimintaa on kuvattu lapselliseksi ja asiattomaksi.

Sietääkö RKP ihan kaiken?



Mutta mitä siitä seuraa? Seuraako mitään? Kuka uskoo, että persujen eduskuntaryhmä rankaisisi omia edustajiaan, kun Mäkelä on jo sanonut, ettei silmienvenytyskuvissa ole mitään rasistista?

Ja ennen kaikkea: mitä siitä seuraa, jos perussuomalaiset ei reagoi asiaan?

Tässä asiassa mitataan myös pääministerin julistamaa nollatoleranssia rasismille. Tähän asti persut ovat pitäneet sitä pilkkanaan. Jos niin käy nytkin, on Orpon muutenkin ohuen ohut arvovalta mennyttä ja kaikki puheet nollatoleranssista voidaan haudata.

Rasismi on perussuomalaisen puolueen DNA:ssa, joten jos siitä ei nytkään seuraa mitään, ilveily jatkuu koko loppukauden. Ja verhotummin se jatkuu joka tapauksessa.

Oma kysymyksensä on se, sietääkö myös RKP kaiken, siis ihan kaiken.