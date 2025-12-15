Sanomalehti The Washington Post paljasti lokakuussa, että Yhdysvaltain ulkoministeriön salaisessa raportissa epäillään Israelin syyllistyneen satoihin ihmisoikeusrikkomuksiin runsaat kaksi vuotta jatkuneen Gazan sodan aikana.

Tietoa ei sinänsä voi pitää järin yllättävänä; onhan Israelin toiminnan laatu ollut kenen tahansa nähtävissä, joka vain haluaa katsoa. Ulkoministeriön tarkastajan (Inspector General) raportti on kuitenkin ensimmäinen kova todiste siitä, että Yhdysvallat on koko ajan tiennyt Israelin väärinkäytösten laajuuden.

Raportti kertoo samalla siitä, että niin Joe Bidenin kuin Donald Trumpinkin hallitukset ovat tietoisesti rikkoneet Yhdysvaltain omaa lakia antaessaan Israelille vähintään 21,7 miljardia dollaria sotilasapua kyseisenä ajanjaksona. Leahyn laiksi kutsuttu laki kieltää Yhdysvaltain puolustus- ja ulkoministeriöitä antamasta apua maille, joiden joukot rikkovat rankaisematta ihmisoikeuksia.

Yhdysvaltain laki kieltää sotilasavun ihmisoikeuksien rikkojille.

Leahyn lakia on tosin aina tulkittu valikoivasti. Joiltakin mailta tuki on evätty, kun taas Israeliin ja Saudi-Arabiaan sitä ei ole koskaan sovellettu. Laki oli rajoitetusti voimassa vuodesta 1997 ja 2008 siitä tehtiin pysyvä.

Washington Postille nimettöminä puhuneet kaksi virkailijaa kertoivat myös, että Israelin suhteen on menettelytapa, joka poikkeaa kaikista muista maista. Muille kielto voi napsahtaa melko helposti, mutta Israelin tapauksia selvitellään pitkässä, jopa vuosia kestävässä byrokraattisessa prosessissa, jossa kuullaan muun muassa Yhdysvaltain lähetystöä Jerusalemissa sekä Israelin hallitusta.

Periaatteessa prosessi voisi johtaa siihen, että rikkomukseen syyllistynyt Israelin armeijan yksikkö ei saisi sotilasapua, mutta näin ei siis ole kertaakaan tapahtunut.

Trump on pyrkinyt pääsemään kokonaan eroon ministeriöiden ja keskusvirastojen riippumattomista tarkastajista. Hän erotti heti toisen toimintakautensa aluksi 17 tarkastajaa ja jo ensimmäisellä kaudellaan viisi.

”Halataan Bibiä”

Barack Obaman hallinnossa apulaisturvallisuusneuvonantajana työskennellyt Ben Rhodes kirjoitti joulukuun alussa The New York Timesiin purevan artikkelin siitä, miten demokraattinen puolue on vuosien varrella näyttänyt tekopyhältä hyväksyessään Israelilta mitä tahansa, vaikka puolue puhuu yleviä sanoja sääntöpohjaisesta järjestyksestä, tasa-arvosta ja demokratiasta.

Bidenin toimintaa leimasi Rhodesin mukaan ”halataan Bibiä” -strategia: tukiessaan ehdoitta pääministeri Benjamin Netanjahua Biden kuvitteli voivansa vaikuttaa Netanjahun toimintaan. Netanjahu palkitsi tuen pitämällä Bidenin näkemyksiä pilkkanaan.

Bidenin virkakauden 15 viimeisenä kuukautena Yhdysvallat oli piittaamatta Israelin sotarikoksista, lähetti valtavasti aseita Israelille, kaatoi vetollaan YK:n turvallisuusneuvoston tulitaukoesityksen, arvosteli Kansainvälistä rikostuomioistuinta (ICC) sen ryhtyessä tutkimaan Netanjahua ja syytti Hamasia tulitaukoehtojen hylkäämisestä, vaikka Israelkin oli hylännyt ne.

Israelin sisällä Netanjahu on ahdistellut kansalaisjärjestöjä, hyökännyt riippumatonta mediaa vastaa, yrittänyt rajata tuomioistuinten valtuuksia ja kannustanut yhä väkivaltaisemmaksi käyvää siirtokuntalaisten liikettä.

Systemaattista kidutusta

YK:n tutkimuskomissio, useat globaalit kansalaisjärjestöt ja tutkijat katsovat, että Israelin toiminta Gazan sodassa täyttää kansanmurhan tunnusmerkit. Syksyn aikana on tullut jälleen uusia tietoja Israelin rikoksista.

YK:n kidutuksen vastainen komitea ilmaisi marraskuussa syvän huolensa siitä, että järjestelmällinen ja laajamittainen palestiinalaisiin kohdistuva kidutus Israelin vankiloissa on lisääntynyt Hamasin tehtyä terrorihyökkäyksensä Israeliin lokakuussa 2023.

Tunnettu palestiinalainen kirjailija Nasser Abu Srour vapautettiin lokakuussa 32 vuoden vankeuden jälkeen. Myös hän kertoi kidutuksen lisääntyneen huomattavasti kahden viime vuoden aikana.

Israeliin perustettiin 1980-luvulla Rakefetin vankila kaikkein vaarallisimmille järjestäytyneen rikollisuuden vangeille. Se suljettiin jo muutamaa vuotta myöhemmin epäinhimillisenä, mutta otettiin kaksi vuotta sitten uudelleen käyttöön palestiinalaisvangeille. Vankeja pidetään maanalaisessa vankilassa kuukausia näkemättä päivänvaloa eivätkä he saa riittävästi ruokaa.

Israelilainen lääkärien ihmisoikeusjärjestö PHR-IL julkaisi syksyllä raportin, jonka mukaan lokakuun 2023 ja elokuun 2025 välillä on 94 palestiinalaisvankia dokumentoidusti kuollut Israelin vankiloissa, mutta todellinen luku on luultavasti suurempi.

Todisteita kertyy

Brittiläinen ITV-kanava esitti marraskuussa ohjelman, jossa israelilaiset sotilaat kertoivat siitä, miten Gazassa rikottiin sodankäynnin normeja. Heidän mukaansa Israelin armeija käytti palestiinalaisia siviilejä rutiininomaisesti ihmiskilpinä ja sotilaat ampuivat provosoimatta siviilejä ruoanjakelupaikoilla. Sotilaille juntattiin päähän, ettei ”kukaan ole viaton” Gazassa.

Yhdysvaltain tiedusteluelimet keräsivät vuoden 2024 lopulla tietoja siitä, miten Israel pakotti palestiinalaisia siviilejä ihmiskilpinä Hamasin käyttämiin tunneleihin. Tästä kerrottiin myös presidentti Bidenille, uutisoi Reuters tänä syksynä.

Yhdysvaltain silloinen ulkoministeri Antony Blinken kysyi Bidenin hallinnon loppusuoralla HuffPostin mukaan Israelilta, onko se tekemässä etnistä puhdistusta Gazassa. Israel vastasi, ettei ole, ja tämä riitti Yhdysvalloille.

Ranskalaisen Sciences Po -yliopiston professori Jean-Pierre Filiu onnistui joulukuussa 2024 livahtamaan Gazaan huolimatta Israelin saarrosta. Hän kirjoitti kokemuksistaan kirjan, jonka mukaan hänellä on pitävät todisteet siitä, että Israel auttoi avustusrekkojen ryöstelyssä. Filiun mukaan Israelin sotilaat hyökkäsivät rekkojen turvamiesten kimppuun, jotta ryöstäjät pääsivät käsiksi avustustarvikkeisiin. Israel on syyttänyt ryöstelystä Hamasia.

Laittomuudet ovat jatkuneet lokakuun tulitauon jälkeen ja niitä tapahtuu myös Länsirannalla. Marraskuussa tuli julkisuuteen video, jossa näkyy, miten israelilaiset sotilaat ampuvat kaksi antautunutta palestiinalaistaistelijaa Jeninissä. Israel ilmoitti tutkivansa tapauksen. Näin se tekee yleensäkin, kun rikoksista on näyttöä, mutta tutkinnat unohtuvat aikaa myöten.