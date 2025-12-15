Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen arvostelee pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen talouspolitiikkaa siitä, että se lisää köyhyyttä, syventää työttömyyskriisiä ja rapauttaa hyvinvointivaltion rakenteita.

Jokelainen puhui asiasta pitäessään vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron valtion ensi vuoden budjetin palautekeskustelussa eduskunnan täysistunnossa tänään maanantaina.

– Vajaassa kolmessa vuodessa suomalaisen yhteiskunnan turvaverkot on leikattu niin reikäisiksi, ettei niitä enää tunnista kuuluvaksi hyvinvointivaltiolle, Jokelainen sanoi.

ILMOITUS ILMOITUS

Saatiin ennätystyöttömyys

Jokelainen muistutti, että hallitus tavoitteli 100 000 uutta työllistä.

– Sen sijaan Suomen työttömyysluvut rikkovat ennätyksiä ja meillä vallitsee pahempi työttömyyskriisi kuin finanssikriisin, eurokriisin tai edes koronan aikana − pahin työttömyys sitten lama-ajan, Jokelainen sanoi.

Jokelainen alleviivasi, että työntekijöiden kyykyttäminen ei ole tuonut luvattuja työpaikkoja.

– Sosiaaliturvan leikkaamista ja “työmarkkinauudistuksiksi” naamioituja työntekijöiden oikeuksien heikennyksiä on nimitetty työllisyystoimiksi. Leikkaukset ovat syöneet ostovoimaa ja heikentäneet kysyntää, mutta luvattuja työpaikkoja ei näy.

Tasaisempaa resurssien jakoa

Jokelaisen mielestä vasemmistoliiton vaihtoehdossa ei tyydytä sukupolvet ylittävään talouskuripolitiikkaan vaan jaetaan resursseja tasaisemmin.

– Me sopeuttaisimme verottamalla miljonäärejä sekä karsimalla yritystuista ja tukkimalla osinkoverotuksen porsaanreikiä. Me tekisimme tämän suhdannetilanne huomioiden – siis siten, mikä on kestävän taloudenhoidon kannalta järkevää, Jokelainen sanoi.

Hän painotti sitä, että vasemmistoliitto panostaisi terveydenhuoltoon ja takaisi kaikille pääsyn hoitoon seitsemän vuorokauden kuluessa, takaisi jokaiselle suomalaiselle mahdollisuuden työhön työtakuulla sekä tekisi panostuksia pienyrittäjyyteen, pieni- ja keskituloisten ostovoimaan sekä köyhyyden torjumiseen.

– Me emme silppuaisi hyvinvointivaltion turvaverkkoja kappaleiksi vaan vahvistaisimme niitä, jotta kukaan ei pääse putoamaan läpi, Jokelainen sanoi.