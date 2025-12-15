Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo arvelee perussuomalaisten kansanedustajien toimivan suunnitelmallisesti, kun nämä kommentoivat entisen Miss Suomen Sarah Dzafcen ympärillä pyörivää kohua, jossa Dzafcen arvellaan toimineen rasistisesti valokuvassa, jossa hän venyttää silmiään.

– Ei ole sattumaa, että kun olemme jälleen saaneet yhä enemmän todisteita viime viikon aikana siitä, kuinka Orpon hallituksen talouspolitiikka on täysin epäonnistunutta, työttömyys kasvaa järkyttävää vauhtia, samoin velkaantuminen ja kasvu on lähes nollassa, persut tekevät kaikkensa saadakseen median huomion rasistiseen performanssiinsa, johon osallistuvat niin pitkäaikaiset kansanedustajat, europarlamentaarikot ja puolueen varapuheenjohtaja, Honkasalo toteaa sosiaalisessa mediassa tänään maanantaina.

Purra uhriutuu

”Yksin Orpo on vastuussa siitä, että hän oikeuttaa hallituskumppaninsa rasistiset sanat ja teot.”

Erityisesti Honkasalo paheksuu sitä, että perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra hyväksyy tämän.

– Purra siunaa kaiken ja kehtaa vielä kaiken päälle itse uhriutua, kuinka häntäkin missin tavoin riepoteltiin kaltoin kesällä 2023. Katsokaa orava, kun me olemme pettäneet kaikki vaalilupaukset tavallisille suomalaisille!, Honkasalo ihmettelee.

Honkasalo toteaa kohun levinneen kansainväliseen mediaan ja saaneen pohjoissuomalaiset turismiyrittäjät vetoamaan kansanedustajiin rasismin lopettamiseksi.

– Kyse on taloudesta, kyse on koko Suomen turvallisuudesta ja maineesta, Honkasalo toteaa.

Pääministeri vastuussa

Pahimpana ongelmana asiassa Honkasalo pitää kuitenkin sitä, että pääministeri oikeuttaa valtion tasolla rasismin. Hän kuvaa pääministeri Petteri Orpoa (kok.) selkärangattomaksi ja arvioi kansanedustajien rasististen tekojen valuvan suoraan kansalaisille arkipäivän teoksi ja sanoiksi.

– Viimeisten päivien aikana monet aasialaistaustaiset nuoret ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa, kuinka he ovat koko elämänsä ajan kärsineet juuri niistä rasistisista teoista ja sanoista, joita perussuomalaiset nyt valtion ylintä päätösvaltaa käyttävän instituution edustajina performoivat, Honkasalo muistuttaa.

– Näiden nuorten kertomukset ovat sydäntäsärkeviä ja tällä hetkellä yksin Orpo on vastuussa siitä, että hän oikeuttaa hallituskumppaninsa rasistiset sanat ja teot ja niiden vahvistumisen lasten ja nuorten arjessa. Ja RKP komppaa mukana.