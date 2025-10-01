ILMOITUS ILMOITUS

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen korosti tänään eduskunnassa, että palvelut, koulutus ja kulttuuri on turvattava koko Suomessa, sekä painotti vihreän siirtymän mahdollisuuksia alueille. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen keskustelussa valtioneuvoston aluekehittämisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan selonteosta.

– Pohjoinen Suomi ei saa jäädä pelkäksi energiareservaatiksi. Tarvitsemme vihreää, korkean arvonlisän teollisuutta, joka luo työtä eri puolille Suomea. Myös ennallistaminen ja luonnonhoito voivat luoda työtä ja toimeentuloa maaseudulle.

Sarkkinen painotti koulutuksen ratkaisevaa merkitystä alueiden investointien ja työpaikkojen houkuttelussa.

– Koko maan kattavasta koulutustarjonnasta on huolehdittava ja EU:n rakennerahastoja hyödynnettävä osaamisvajeen paikkaamisessa.

Sarkkinen painotti, että hyvinvointialueiden rahoitus on ratkaistava kansallisesti, jotta kaikki suomalaiset saisivat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut, ja että palvelut ja kulttuuri kiinnittävät ihmisiä seuduille ja tuovat elinvoimaa.

– Ihminen ei elä pelkästään leivästä. Hallituksen kulttuuriin ja vapaaseen sivistystyöhön kohdistamat leikkaukset uhkaavat synnyttää Suomeen laajoja kulttuurierämaita, Sarkkinen sanoi.

Lisäksi Sarkkinen nosti esiin alueellisen oikeudenmukaisuuden.

– Itä- ja Pohjois-Suomelle myönnetyt EU-aluekehitysrahat on käytettävä nimenomaan näillä alueilla. Venäjän hyökkäyssota on vaikeuttanut Itä-Suomen tilannetta, mikä on huomioitava niin EU-rahoitusneuvotteluissa kuin kansallisessakin päätöksenteossa.