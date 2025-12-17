Ylen tietopyynnöllä saamat asiakirjat osoittavat, että Suomi on tehnyt puolustushankintoja Israelista Gazan sodan aikana enemmän kuin aiemmin on tullut julki. Hankintojen yhteisarvo on noin 67,2 miljoonaa euroa.

Vasemmistoliiton kansanedustajat Minja Koskela ja Veronika Honkasalo kritisoivat viime viikolla ankarasti Suomen tiivistyvää puolustusyhteistyötä ja asekauppaa Israelin kanssa, ja jättivät asiasta viime perjantaina kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– Näistä Ylen esiin tuomista tiedoista käy selväksi, miten suurta asekauppaa Suomi käy Israelin kanssa Gazan järkyttävästä tilanteesta huolimatta. Tämä on täysin moraalitonta, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo.

Lisäksi Ylen jutusta selviää, että useimpien hankintapäätösten perusteluista käy ilmi, ettei Suomi voi ostaa tuotetta tai esimerkiksi varaosia muualta kuin hankinnan alkuperäiseltä israelilaiselta toimittajalta.

Riskiä lisää Israelin ja Venäjän väliset suhteet.

– Ei ole turvallisuuspoliittisesti kestävää tai riskitöntä rakentaa näin tiivistä riippuvuutta israelilaiseen aseteknologiaan. Suomi sitoo asehankintansa sotaa käyvään maahan, joka syyllistyy kansanmurhaan ja rikkoo jatkuvasti kansainvälistä oikeutta, lisää ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo.

Asekaupoilla Suomi tukee kansanmurhaa



Ylen haastattelema Suomen ja Israelin asekauppaan perehtynyt väitöskirjatutkija Kari Paasonen pitää mahdollisena sitä, että Israelista jo tehdyt hankinnat voitaisiin korvata, vaikka järjestelmien korvaaminen kestää pitkään ja on kallista. Paasosen mukaan silloin Suomella olisi tulevina vuosikymmeninä järjestelmät, jotka olisi hankittu jostain luotettavammasta maasta kuin Israelista.

– Vasemmistoliiton linja on, että Israelin kanssa ei tehdä asekauppaa. Tämä on ollut pitkään vasemmistoliiton johdonmukainen linja. Asekauppojen kautta Suomi tukee Israelin harjoittamaa Palestiinalaisalueiden kansainvälisen oikeuden vastaista miehitystä ja kansanmurhaa Gazassa, Koskela painottaa.

– Vasemmistoliiton mielestä Suomen ei tule viedä puolustustarvikkeita hyökkäyssotaa käyviin, humanitaarista oikeutta loukkaaviin tai systemaattisiin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyviin maihin. Lisäksi asevientiä koskeva valvonta olisi ulotettava myös aseiden tuontiin, ihmisoikeusarvioinnin ja humanitaarisen oikeuden tavoitteiden huomioimisen on oltava osa kaikkea asekauppaa, Honkasalo sanoo.